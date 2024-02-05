Покарання для ухилянтів: у ТЦК пояснили, чому не можна викинути повістку

Представник військкомату Володимир Новосядлий наголосив, що безкарно проігнорувати повістку неможливо. Проте українцям може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність залежно від обставин.

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У київському військкоматі пояснили, як карають ухилянтів від мобілізації в Україні. Про це відомо з інтерв’ю з начальником мобілізаційного відділення Дарницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимиром Новосядлим, опублікованого у виданні "Вечірній Київ".

Військовий пояснив, що українець не може безкарно викинути вручену йому повістку у смітник та не йти у ТЦК. У такому випадку матеріали направляють до Нацполіції, і ухилянт з'являється у базі даних як розшукувана особа.

Відповідно до закону військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, має затримати поліція. Правоохоронці повинні доставляти таких громадян у військкомат для складення протоколу. Тобто уникнути візиту у ТЦК все одно не вийде.

Якщо ухилянт стверджує, що не хоче спілкуватися з працівниками військкомату, це вже вважається явним фактом ухилення від призову. За це передбачена кримінальна відповідальність, і покарання вже визначає суд.

"У нас є певне напрацювання із цього приводу. Є вже рішення суддів та кримінальне покарання", — розповів Новосядлий.

Ухилянтам в Україні може загрожувати від трьох до п’яти років ув’язнення.

Покарання залежно від повістки

В Україні вручають два види повісток. Першу повістку можна отримати у громадському місці або на блокпості. З нею чоловіки приходять у ТЦК для уточнення своїх облікових даних та проходження ВЛК.

Другу ж повістку називають "бойовою". Її можна отримати вже після оновлення даних, і вона означає призначення в ту чи іншу команду.

За ігнорування "бойової" повістки в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Неявка ж за першою повісткою веде лише до адміністративного покарання.

Нагадаємо, ветеран АТО Євген Дикий розкритикував ймовірне зниження мобілізаційного віку в Україні з 27 до 25 років. З його слів, у війську найбільше захисників віку 40-50 років.

Український телеведучий Орест Дрималовський у прямому ефірі заявив, що отримав повістку та піде служити у ЗСУ.