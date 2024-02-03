Не є "покаранням": у Міноборони розповіли про санкції для ухильників (відео)

Передбачені санкції є не "покаранням", а "методом впливу", бо вони будуть тимчасовими — щойно людина з'явиться до ТЦК, ці обмеження буде знято.

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Запропоновані в законопроєкті про мобілізацію обмеження для тих, хто намагається ухилитися від призову, не розглядаються як "покарання", оскільки вони застосовуватимуться лише тимчасово. Ці заходи обґрунтовані необхідністю забезпечити своєчасне завершення військової мобілізації та демобілізацію серед військовослужбовців у чітко встановлені терміни. Про це заявив речник Міністерства оборони Іларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.

Журналіст звернувся до Павлюка із запитанням про те, чи буде нова редакція законопроєкту, що включає норми про "покарання" для ухильників, підтримана у Верховній Раді згідно з думкою представника Міноборони.

Павлюк висловив сподівання на підтримку нової редакції законопроєкту, пояснивши, що це бажано. Він обґрунтував свою позицію тим, що для встановлення ясності щодо термінів демобілізації військовослужбовців, які захищають Україну, необхідно не тільки визначити, через який час людина може бути демобілізована, а й розробити заходи для забезпечення поповнення збройних сил у встановлені терміни.

"Усі одразу говорять про санкції, усіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: набагато зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж іти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і нарешті матимемо чіткі дані про наших громадян і розумітимемо, кого доцільно призивати", — зазначив Павлюк.

Він зазначив, що запропоновані санкції в законопроєкті застосовуються виключно до тих, хто вчиняє порушення законодавства, надаючи неправдиві дані або не відповідаючи вимогам у ТЦК.

Водночас представник Міноборони наголосив, що передбачені санкції не розглядаються як "покарання", а радше як "метод впливу", оскільки вони будуть тимчасовими. Щойно людина з'явиться в ТЦК, ці обмеження буде знято.

"Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах чи не найпопулярніші слова "відстрочка" і "санкції". Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілося б, щоб ми про інше говорили", — сказав Павлюк.

Він додав, що оновлення механізму мобілізації та забезпечення визначеності терміну служби зараз надзвичайно важливі.

Нагадаємо, ветеран АТО Євген Дикий розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію через один пункт, який вважає несправедливим.

Фокус розібрався, кому згідно з новим законопроєктом не загрожуватиме мобілізація в Україні.