Бракує однієї норми: в оборонному комітеті Ради розкритикували законопроєкт про мобілізацію

Голова комітету Олександр Завітневич розібрав основні переваги нового законопроєкту та розповів, з якою нормою не згодні військові. З його слів, розгляд пропозицій у парламенті можуть пришвидшити.

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В Україні зареєстрували оновлену версію урядового законопроєкту про мобілізацію. Її у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" 2 лютого оцінив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Новий законопроєкт про мобілізацію: чого бракує

Чиновник переконаний, що у новому законопроєкті не вистачає норми про ротацію.

"На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", — розповів він.

Однак Завітневич зазначив, що цю норму, ймовірно, пропонуватимуть у поправках між читаннями нардепи.

Новий законопроєкт про мобілізацію: суперечлива норма

Також голова оборонного комітету згадав про пропозицію мобілізувати засуджених. На його думку, покараних законом громадян краще не відправляти у військо.

"У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина"", — пояснив Завітневич.

Він додав, що військовослужбовці теж не підтримують мобілізацію засуджених.

"Тож будемо обговорювати, аргументувати…", — додав парламентар.

Новий законопроєкт про мобілізацію: переваги

Загалом, зі слів Завітневича, новий мобілізаційний законопроєкт пропонує приблизно 150 змін. Він позитивно оцінив те, що в законодавство хочуть запровадити норму про осіб з інвалідністю. Пропонується, щоб ця категорія громадян не підлягала призову під час мобілізації.

Також з переваг голова оборонного комітету визначив норму про звільнення зі служби військових, які побували у полоні. "Дуже важливою" нормою він назвав ту, що стосується можливості звільнення після 36 місяців безперервної служби.

"Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий бейсик — ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни", — зазначив Завітневич.

Ще депутат виділив нововведення про 90-денну відпустку без поділу на частини зі збереженням грошового забезпечення. Відповідно до законопроєкту вона буде доступна військовослужбовцям, звільненим з полону, після повернення додому.

"А ще, пам'ятаєте, багато говорили про справедливість, щоб і держслужбовці, і правоохоронці, й інші категорії підлягали бронюванню… То в законопроєкті це теж передбачено", — додав парламентар.

Новий законопроєкт про мобілізацію: коли розглянуть

Завітневич повідомив, що на подання альтернативних законопроєктів передбачено 14 днів. Проте, з його слів, цей термін можуть скоротити.

"Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до 7 днів, то можна і наступного дня голосувати в першому читанні. Усе залежить від зали", — пояснив голова оборонного комітету.

Нагадаємо, ветеран АТО Євген Дикий розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію через один пункт, який вважає несправедливим.

Фокус розібрався, кому відповідно до нового законопроєкту не загрожуватиме мобілізація в Україні.