Мобілізація в Україні: хто не підлягатиме призову за новим законопроектом

Згідно із законодавством, від мобілізації звільняються звільнені зі служби, звільнені з полону, а також студенти денної або дуальної форми навчання.

Related video

Уряд України представив Верховній Раді свій останній законопроєкт, пов'язаний з мобілізацією. У цьому документі перераховано категорії громадян, які не підлягають призову. Про це повідомляється у відповідному проєкті закону.

В останній редакції законопроєкту зазначається, що протягом двох років особи, які проходили військову службу в період дії правового режиму воєнного стану і були звільнені зі служби в запас через закінчення строку військової служби, звільняються від призову на військову службу в період мобілізації. Проте вони можуть бути призвані на військову службу за своєю згодою.

Також у рамках нового законопроєкту звільняються від призову на військову службу в період мобілізації громадяни, які пройшли військову службу і були звільнені зі служби в запас у зв'язку зі звільненням із полону. Однак вони також мають можливість бути призваними на військову службу за своєю згодою.

Громадянам, звільненим зі строкової військової служби в період дії воєнного стану, буде надано відстрочку на шість місяців з моменту звільнення.

Особи, які є абітурієнтами професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання, також звільняються від призову на військову службу в період мобілізації.

Також від призову на військову службу в період мобілізації звільняються ті, хто здобуває рівень освіти, що перевищує попередній, без урахування спеціальності (професії), включно з інтернами, докторантами та педагогічними працівниками закладів фахової вищої освіти.

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію пропонує три види покарань для військовозобов'язаних, які ігноруватимуть виклики до ТЦК.

Також у документі йдеться про новий спосіб вручення повісток. Зокрема, їх можуть надсилати за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.