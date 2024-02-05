Наказание для уклонистов: в ТЦК объяснили, почему нельзя выбросить повестку

Представитель военкомата Владимир Новосядлый отметил, что безнаказанно проигнорировать повестку невозможно. Однако украинцам может грозить административная или уголовная ответственность в зависимости от обстоятельств.

Related video

В киевском военкомате объяснили, как наказывают уклонистов от мобилизации в Украине. Об этом известно из интервью с начальником мобилизационного отделения Дарницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимиром Новосядлым, опубликованного в издании "Вечерний Киев".

Военный объяснил, что украинец не может безнаказанно выбросить врученную ему повестку в мусорку и не идти в ТЦК. В таком случае материалы направляют в Нацполицию, и уклонист появляется в базе данных как разыскиваемое лицо.

Согласно закону военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение, должна задержать полиция. Правоохранители должны доставлять таких граждан в военкомат для составления протокола. То есть избежать визита в ТЦК все равно не получится.

Если уклонист утверждает, что не хочет общаться с работниками военкомата, это уже считается явным фактом уклонения от призыва. За это предусмотрена уголовная ответственность, и наказание уже определяет суд.

"У нас есть определенные наработки по этому поводу. Есть уже решение судей и уголовное наказание", — рассказал Новосядлый.

Уклонистам в Украине может грозить от трех до пяти лет заключения.

Наказание в зависимости от повестки

В Украине вручают два вида повесток. Первую повестку можно получить в общественном месте или на блокпосте. С ней мужчины приходят в ТЦК для уточнения своих учетных данных и прохождения ВЛК.

Вторую же повестку называют "боевой". Ее можно получить уже после обновления данных, и она означает назначение в ту или иную команду.

За игнорирование "боевой" повестки в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Неявка же по первой повестке ведет лишь к административному наказанию.

Напомним, ветеран АТО Евгений Дикий раскритиковал вероятное снижение мобилизационного возраста в Украине с 27 до 25 лет. По его словам, в армии больше всего защитников возраста 40-50 лет.

Украинский телеведущий Орест Дрималовский в прямом эфире заявил, что получил повестку и пойдет служить в ВСУ.