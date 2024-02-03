На фронті переважно 50-річні, а де 27-30-річні: ексвійськовий про призовний вік (відео)

На думку Євгена Дикого, переважно тягар нинішньої війни витримують ті, кого називали "народжені в СРСР".

Related video

У новому законопроєкті про мобілізацію, поданому до Верховної Ради 30 січня, збереглася опція щодо зміни мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Військовий експерт, екскомандир батальйону "Айдар" Євген Дикий прокоментував цю зміну "24 каналу".

"Щодо віку, то це, чесно кажучи, смішно. Справа в тому, що нашою проблемою є не те, що мобілізаційний вік починається з 27 років. У нас що, закінчилися всі 27-ми, 28-ми, 30-річні чоловіки?" Вони вже всі служать, воюють і тому треба брати 25-річних?" — зауважив військовий.

Екскомандир пояснив, що проблема не у віці, а у стимулах. При цьому сьогодні воюють переважно 40- та 50-річні чоловіки, а молодь мобілізаційних років досить часто не поспішає.

"Покажіть мені 27-річних солдатів, де вони? Звісно, трохи є, але в нас зараз переважно служать люди іншого віку", — зауважив військовий.

Дивитись з 27:56

Проте, за словами Дикого, офіційної статистики немає. Але, на переконання екскомандира, служить його покоління – навіть не 40+, а 50+.

"Здебільшого тягар цієї війни витримують ті, кого називали "народжені в СРСР". І в основному вони й воюють. Водночас народжені та виховані вже у незалежній Україні — не поспішають", — наголошує експерт.

І додає, що, безумовно, є у військах і 18-річні, і 19-річні, але ці хлопці — виняток, це добровольці. А щодо масової мобілізації, каже Дикий, — саме її найбільше саботує молодь.

Екс-командир роти згадує, як нещодавно відвідував госпіталь свого друга, який втратив на війні ногу. Він командував взводом – це 30 бійців. Серед них був один 30-річний чоловік, якого всі називали "Малюк", бо всі інші були 50+.

"Тому питання не про вік мобілізації, а про те, що люди мобілізаційного віку не поспішають на службу, причому не поспішає саме молодь", — підсумував Дикий.

Мобілізація в Україні — основні зміни у новому законопроєкті

Визначається чіткий термін служби на період військового стану.

Люди з інвалідністю всіх груп звільнено з військової служби. А добровольці з мобілізації мають відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань та підготовки до мобілізації.

Не потрібно буде йти до ТЦК, щоб оновити дані. Це можна зробити онлайн в особистому кабінеті або ЦПАУ.

Після мобілізації всі громадяни проходитимуть обов'язкову військову підготовку 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена на фронт відразу після мобілізації.

Термінова служба скасовується. Замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займатиме максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігаються її робоче місце, чого зараз немає у чинному законодавстві.

Важливо

"Потрібні різні професії": ніхто не відправляє мобілізованих одразу в гарячі точки, — командир 3 ОШБр

Фокус раніше писав, що законопроєкт передбачає військовий облік деяких жінок. Вони виконуватимуть військовий обов'язок на рівних правах із чоловіками.

Також Фокус розбирався, як працюватиме електронний реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів, куди зберуть персональні дані з інших держсистем без згоди українців.