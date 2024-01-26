Как уволиться с военной службы по состоянию здоровья: объяснение юриста (видео)

Даже если военнослужащий получил инвалидность, это не является основанием для увольнения. Защитники, которых признали ограниченно годными, также уволиться не могут.

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Украинские военнослужащие могут уволиться со службы по состоянию здоровья. О том, как это происходит, рассказала адвокат Дарья Голодняк.

"Очень много сейчас запросов по поводу того, как уволиться с военной службы, если получил ранение — нужно ли проходить ВВК, какая общая процедура", — поделилась юрист.

Она отметила, что по закону единственным основанием для увольнения со службы может быть только заключение ВВК о непригодности.

"То есть в случае, если будет установлено, что вы ограниченно годны, это не исключает возможность прохождения военной службы", — подчеркнула Голодняк.

Если во время прохождения службы военный получил инвалидность, это тоже не является основанием для увольнения. Как объяснила адвокат, нужно все равно получить заключение ВВК о непригодности.

Для того, чтобы получить это заключение, необходимо инициировать перепрохождение ВВК. Врачи должны подтвердить непригодность, и уже с их заключением можно будет уволиться в запас. Раз в 6-12 месяцев нужно будет проходить переосвидетельствование.

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