Мобилизация 2024: кого могут забрать в ВСУ только по добровольному согласию
Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусмотрены категории граждан, которые могут служить только по собственному желанию. К ним, в частности, относятся лица с инвалидностью, призывники и военнообязанные с супругой или мужем.
В феврале 2024 года в Украине продолжат действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Это значит, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут и дальше получать повестки и могут быть призваны на военную службу. Однако есть категории граждан, которые имеют право вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию. Это предусмотрено законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Фокус разобрался, кто может служить только по желанию.
Законодательством установлено 15 групп граждан, которые могут быть освобождены от призыва на военную службу и могут быть призваны в армию только по собственному желанию.
Эти граждане предоставляют необходимые документы в Территориальный военный комиссариат (ТЦК) для получения отсрочки и, при необходимости, проходят Военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако они не могут быть принудительно призваны к военной службе.
Среди таких граждан:
- Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет со статусом призывника.
- Лица с инвалидностью I, II и III группы, имеющие соответствующий статус на территории Украины.
- Женщины и мужчины, родители-одиночки детей до 18 лет.
- Женщины и мужчины, имеющие на иждивении троих и более детей младше 18 лет.
- Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детей с инвалидностью до 18 лет.
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, ухаживающие за детьми-сиротами или детьми без родительской опеки младше 18 лет.
- Мужчины и женщины, на иждивении которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.
- Женщины и мужчины, ухаживающие за ребенком с тяжелыми болезнями и имеющие соответствующий документ от медицинской комиссии.
- Лица, временно освобожденные от призыва и военных обязанностей согласно решениям Кабинета министров Украины, если они находятся на службе в государственных органах, других учреждениях, местных органах самоуправления или предприятиях.
- Военнообязанные с супругой (мужем) или родителями с инвалидностью I или II группы, при условии, что нет других трудоспособных лиц, обязанных их содержать.
- Попечители недееспособных лиц с инвалидностью I или II группы, а также лиц, требующих постоянного ухода по заключению медицинских комиссий.
- Лица, постоянно ухаживающие за больными членами семьи, нуждающимися в постоянном уходе по заключению медицинских комиссий.
- Граждане, чьи близкие погибли или исчезли во время мер по национальной безопасности и обороне, включая сопротивление агрессии РФ на востоке Украины.
- Лица, чьи близкие родственники погибли или исчезли во время антитеррористической операции среди военнослужащих, работников предприятий, организаций или добровольческих формирований.
- Женщины, годные для военной службы, соответствующие установленным критериям и боевым специальностям. Перечень специальностей утвержден приказом Минобороны №313.
Какие необходимые документы для того, чтобы стать добровольцем
Обязательно при себе должны быть паспорт и идентификационный код. В случае, если кандидату от 18 до 21 года, необходимо письменное согласие родителей на вступление в армию.
Что ждет добровольца дальше
Обязательно проводится военно-врачебная комиссия, которая определяет пригодность к военной службе и, в определенных случаях, к работе или должности, которые могут быть противопоказаны лицу.
После принятия на военную службу начинаются военные учения, которые длятся до 4 недель. Базовая общая военная подготовка должна длиться не менее месяца, как это определено законодательством с июня 2023 года. Обучение бойцов проводится в учебных центрах, на общевойсковых полигонах или в воинских частях территориальной обороны.
Ранее сообщалось о том, могут ли мобилизовать отца ребенка с инвалидностью. Отец ребенка-инвалида имеет право на отсрочку от мобилизации, независимо от того, какой из родителей указан в документах о ребенке.
Также сообщалось, что военнообязанные мужчины смогут вступить в ряды ВСУ через Государственную службу занятости. Там они смогут самостоятельно выбрать не только подразделение, в котором будут служить, но и специальность.