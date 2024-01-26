Мобілізація 2024: кого можуть забрати до ЗСУ тільки за добровільною згодою

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачено категорії громадян, які можуть служити лише за власним бажанням. До них, зокрема, належать особи з інвалідністю, призовники та військовозобов'язані з дружиною або чоловіком.

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У лютому 2024 року в Україні продовжать діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Це означає, що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років і надалі отримуватимуть повістки та можуть бути призвані на військову службу. Однак є категорії громадян, які мають право вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Це передбачено законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Фокус розібрався, хто може служити тільки за бажанням.

Законодавством встановлено 15 груп громадян, які можуть бути звільнені від призову на військову службу і можуть бути призвані в армію тільки за власним бажанням.

Ці громадяни надають необхідні документи до Територіального військового комісаріату (ТЦК) для отримання відстрочки і, за необхідності, проходять Військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак вони не можуть бути примусово призвані до військової служби.

Серед таких громадян:

Чоловіки віком від 18 до 25 років зі статусом призовника. Особи з інвалідністю I, II і III групи, які мають відповідний статус на території України. Жінки та чоловіки, батьки-одинаки дітей до 18 років. Жінки та чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. Батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі дітей з інвалідністю до 18 років. Усиновителі, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які доглядають дітей-сиріт або дітей без батьківського піклування віком до 18 років. Чоловіки та жінки, на утриманні яких повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи. Жінки та чоловіки, які доглядають за дитиною з важкими хворобами та мають відповідний документ від медичної комісії. Особи, тимчасово звільнені від призову та військових обов'язків згідно з рішеннями Кабінету міністрів України, якщо вони перебувають на службі в державних органах, інших установах, місцевих органах самоврядування або підприємствах. Військовозобов'язані з дружиною (чоловіком) або батьками з інвалідністю I або II групи, за умови, що немає інших працездатних осіб, зобов'язаних їх утримувати. Піклувальники недієздатних осіб з інвалідністю I або II групи, а також осіб, які потребують постійного догляду за висновком медичних комісій. Особи, які постійно доглядають за хворими членами сім'ї, які потребують постійного догляду за висновками медичних комісій. Громадяни, чиї близькі загинули або зникли під час заходів з національної безпеки і оборони, включно з опором агресії РФ на сході України. Особи, чиї близькі родичі загинули або зникли під час антитерористичної операції серед військовослужбовців, працівників підприємств, організацій або добровольчих формувань. Жінки, придатні для військової служби, які відповідають встановленим критеріям і бойовим спеціальностям. Перелік спеціальностей затверджено наказом Міноборони №313.

Які необхідні документи для того, щоб стати добровольцем

Обов'язково при собі мають бути паспорт та ідентифікаційний код. У разі, якщо кандидату від 18 до 21 року, необхідна письмова згода батьків на вступ до армії.

Що чекає на добровольця далі

Обов'язково проводиться військово-лікарська комісія, яка визначає придатність до військової служби та, у певних випадках, до роботи чи посади, які можуть бути протипоказані особі.

Після прийняття на військову службу починаються військові навчання, які тривають до 4 тижнів. Базовий загальний військовий вишкіл має тривати не менш як місяць, як це визначено законодавством з червня 2023 року. Навчання бійців проводиться в навчальних центрах, на загальновійськових полігонах або у військових частинах територіальної оборони.

Раніше повідомлялося про те, чи можуть мобілізувати батька дитини з інвалідністю. Батько дитини-інваліда має право на відтермінування від мобілізації, незалежно від того, який із батьків зазначений у документах про дитину.

Також повідомлялося, що військовозобов'язані чоловіки зможуть вступити до лав ЗСУ через Державну службу зайнятості. Там вони зможуть самостійно обрати не лише підрозділ, у якому служитимуть, а й спеціальність.