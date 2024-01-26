Мобілізація в Україні: чи можуть забрати на фронт батька дитини з інвалідністю

Для отримання відстрочки необхідно з'явитися особисто в місцевий ТЦК, а потім подати заяву.

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В Україні триває загальна мобілізація, оголошена у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Багато військовозобов'язаних, зокрема чоловіки, які мають дітей з інвалідністю, ставлять запитання, чи можуть їх призвати на військову службу. Адвокат Андрій Карпенко розповів про можливість отримання відстрочки від призову у чоловіка, який є батьком дитини з інвалідністю.

Він наголосив, що в даній ситуації батько дитини-інваліда має право на відстрочку від мобілізації, незалежно від того, хто з батьків зазначений у документах про дитину.

Для отримання відстрочки необхідно з'явитися особисто в місцевий центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а потім подати заяву. При цьому потрібно мати при собі паспорт громадянина України, військовий квиток і документи, що підтверджують право на відстрочку.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації від призову на військову службу звільняються жінки та чоловіки, які є опікунами, піклувальниками, названими батьками, батьками-вихователями дітей з інвалідністю до 18 років.

Під час подання заяви про надання відстрочки слід додати копії таких документів:

Свідоцтво про народження дитини. Свідоцтво про шлюб. Паспорт громадянина України матері дитини. Документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання. Довідка про фактичне місце проживання разом із дитиною. Документи, що підтверджують інвалідність дитини.

Після розгляду заяви ТЦК видає довідку або відповідь, що підтверджує право на відстрочку. У військово-обліковому документі може бути додатково зазначено про надання відстрочки від призову на військову службу.

Скільки діє відстрочка від мобілізації

Відстрочка зберігається до завершення воєнного стану або до моменту скасування інвалідності дитини.

Юрист Андрій Карпенко радить надавати документи про право на відстрочку разом із заявою про направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Це пов'язано з тим, що одразу після визнання чоловіка придатним йому можуть вручити бойову повістку і відправити до навчального центру або одразу до частини.

Також варто заздалегідь дбати про наявність копії військового квитка та нотаріальних копій документів, що підтверджують право на відстрочку.

Нагадаємо, у комітеті Верховної Ради України з питань антикорупційної політики заявили, що в новому законопроєкті про мобілізацію передбачено відстрочку від призову для людей з інвалідністю.

Раніше боєць 24-ї ОМБр В'ячеслав Журба дав пораду чоловікам, як підготуватися до служби в армії. Він наголосив, що важливо заздалегідь подбати про те, де проходитиме служба.