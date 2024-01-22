Лишних повесток не будет: когда в Украине запустят электронный кабинет военнообязанного

В Минобороны пообещали, что после запуска электронной системы украинцев не будут беспокоить лишними повестками. Министерство уже перевело бумажные данные в цифровые и планирует предоставить гражданам период для обновления информации о себе.

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) больше не будут присылать лишние повестки украинцам. Об этом в эфире телемарафона заявила заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко.

Она подчеркнула, что первый этап внедрения электронных кабинетов для военнообязанных — это актуализация данных.

"Будет предоставлен период для того, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе", — пояснила Черногоренко.

Чиновница рассказала, что верификация информации в электронном реестре "Оберіг" уже проведена. Минобороны перевело бумажные данные в цифровые.

"Устранили дубли, неактуальную информацию, которая имелась в реестре", — отметила она.

Сейчас Минобороны улучшает работу ТЦК, чтобы украинцы не получали лишние повестки и не были вынуждены лишний раз ходить в военкомат.

"Это должно работать как швейцарские часы. ТЦК должны иметь верифицированные списки военнообязанных", — подчеркнула Черногоренко.

По ее словам, украинцы стремятся контактировать с государством через электронные сервисы, и Минобороны можете обеспечить такую возможность.

Заместительница министра рассказала, что электронный кабинет военнообязанного позволит обновлять о себе информацию из дома — без посещения ТЦК. Систему планируют запустить уже летом 2024 года, после вступления соответствующего закона в силу.

Также чиновница прокомментировала введение электронных повесток в Украине. Она объяснила, что этот вопрос будет рассматриваться в рамках правительственного законопроекта о мобилизации.

Комментарий Екатерины Черногоренко (об электронном кабинете военнообязанного — с 4:10)

Напомним, в Минобороны Украины объяснили, какие еще изменения предусматривает законопроект, принятый Верховной Радой во втором чтении.

Юрист Андрей Приходько объяснил, кто, как и где имеет право вручать повестки украинцам.