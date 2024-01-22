Зайвих повісток не буде: коли в Україні запустять електронний кабінет військовозобов'язаного

У Міноборони пообіцяли, що після запуску електронної системи українців не турбуватимуть зайвими повістками. Міністерство вже перевело паперові дані в цифрові та планує надати громадянам період для оновлення інформації про себе.

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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) більше не будуть надсилати зайві повістки українцям. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

Вона наголосила, що перший етап запровадження електронних кабінетів для військовозобов’язаних — це актуалізація даних.

"Буде наданий період для того, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні правдиві дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі", — пояснила Чорногоренко.

Чиновниця розповіла, що верифікацію інформації в електронному реєстрі "Оберіг" уже проведено. Міноборони перевело паперові дані в цифрові.

"Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі", — зазначила вона.

Нині Міноборони покращує роботу ТЦК, щоб українці не отримували зайві повістки та не були змушені зайвий раз ходити у військкомат.

"Це має працювати як швейцарський годинник. ТЦК мають мати верифіковані списки військовозобов'язаних", — підкреслила Чорногоренко.

З її слів, українці прагнуть контактувати з державою через електронні сервіси, і Міноборони можете забезпечити таку можливість.

Заступниця міністра розповіла, що електронний кабінет військовозобов’язаного дозволить оновлювати про себе інформацію з дому — без відвідування ТЦК. Систему планують запустити вже влітку 2024 року, після набуття відповідним законом чинності.

Також чиновниця прокоментувала запровадження електронних повісток в Україні. Вона пояснила, що це питання буде розглядатися в межах урядового законопроєкту про мобілізацію.

Коментар Катерини Чорногоренко (про електронний кабінет військовозобов'язаного — з 4:10)

Нагадаємо, у Міноборони України пояснили, які ще зміни передбачає законопроєкт, ухвалений Верховною Радою у другому читанні.

Юрист Андрій Приходько пояснив, хто, як та де має право вручати повістки українцям.