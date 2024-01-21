Люди не м'ясо: мобілізовані в Україні мають знати, куди їх відправлять, — Зеленський (відео)

За словами президента, мобілізованих також важливо підготувати — не кидати на полі бою. Інакше буде менше шансів вижити.

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Питання мобілізації в Україні — насамперед питання справедливості, оскільки військовим на передовій потрібна зміна. Громадянин також має знати, куди його направлять і наскільки добре підготують, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4, фрагмент якого опубліковано в Telegram.

"Я все ж таки хотів би дотримуватися розуміння, що це таке для різних верств суспільства", — заявив Зеленський, додавши, що є військовослужбовці, які з перших днів перебувають на передовій і заслуговують на те, щоб їх замінили інші.

"І якщо не вистачає людей підготовлених професійно, то потрібно людям дати інструмент, військовим дати у вигляді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати. Підготувати — не кидати їх на полі бою, інакше в них буде менше шансів вижити", — заявив Зеленський.

Йдеться не про м'ясо, а про людей, уточнив президент, з цієї причини потрібен відповідний підхід.

"Тому важливий закон про мобілізацію розумний і справедливий, тобто для військових це необхідність. Не можна сказати: їм вистачить їхньої армії — це просто нечесно і несправедливо", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що громадянам важливо повідомити, куди вони підуть, на скільки, наскільки забезпечать усім необхідним.

Нагадаємо про те, кого з ухилянтів можуть посадити до в'язниці на 5 років. За словами адвокатки Марини Бекало, за неявку за повісткою, відмову від її отримання або проходження ВЛК передбачено штраф. Важливий елемент складу кримінального злочину за статтею про мобілізацію — визнання військовозобов'язаного придатним до військової служби згідно з висновком ВЛК і неявка в призначений день на пункт збору без поважної причини.

Також повідомлялося про те, хто і де може вручати повістки. За словами юриста Андрія Приходька, повістки вручають "де завгодно", але при цьому не можна забувати про право приватної власності, закріплене Конституцією.