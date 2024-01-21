Люди не мясо: мобилизованные в Украине должны знать, куда их отправят, — Зеленский (видео)

По словам президента, мобилизованных также важно подготовить — не бросать на поле боя. Иначе будет меньше шансов выжить.

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Вопрос мобилизации в Украине — прежде всего вопрос справедливости, поскольку военным на передовой нужна смена. Гражданин также должен знать, куда его направят и насколько хорошо подготовят, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4, фрагмент которого опубликован в Telegram.

"Я все же хотел бы придерживаться понимания, что это такое для разных слоев общества", — заявил Зеленский, добавив, что есть военнослужащие, которые с первых дней находятся на передовой и заслуживают того, чтобы их заменили другие.

"И если не хватает людей подготовленных профессионально, то нужно людям дать инструмент, военным дать в виде мобилизации, чтобы они могли мобилизовать часть общества, а потом подготовить. Подготовить — не бросать их на поле боя, в противном случае у них будет меньше шансов выжить", — заявил Зеленский.

Речь идет не о мясе, а о людях, уточнил президент, по этой причине нужен соответствующий подход.

"Потому важен закон о мобилизации разумный и справедливый, то есть для военных это необходимость. Нельзя сказать: им хватит их армии — это просто нечестно и несправедливо", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что гражданам важно сообщить, куда они пойдут, на сколько, насколько обеспечат всем необходимым.

Напомним о том, кого из уклонистов могут посадить в тюрьму на 5 лет. По словам адвоката Марины Бекало, за неявку по повестке, отказ от ее получения или прохождения ВВК предусмотрен штраф. Важный элемент состава уголовного преступления по статье о мобилизации — признание военнообязанного годным к военной службе согласно выводу ВВК и неявка в назначенный день на пункт сбора без уважительной причины.

Также сообщалось о том, кто и где может вручать повестки. По словам юриста Андрея Приходько, повестки вручаются "где угодно", но при этом нельзя забывать о праве частной собственности, закрепленном Конституцией.