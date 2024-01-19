Мобилизация в Украине: кто и где может вручать повестки (видео)

По информации юриста Андрея Приходько, никто не может заставить человека получить повестку, но это все равно предусматривает ответственность согласно действующему законодательству.

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Действующее законодательство четко определяет, кто, как и где имеет право вручать повестки от ТЦК и СП. Об этом в эфире программы "ЄВихід" телеканала "Мы — Украина" рассказывает юрист Андрей Приходько.

Прежде всего, на чем он акцентирует, так это на понимании, что такое повестка и как вести себя при ее вручении.

"Повестка — это документ, который удостоверяет, что военнообязанный проинформирован о том, что нужно явиться в ТЦК в такое-то время и по такому-то адресу", — комментирует Приходько.

И добавляет, что конечно можно не брать повестку и не подписывать никакие документы, но в то же время человек, который отказался от повестки, будет нести ответственность, поскольку работник ТЦК обязательно составит соответствующий акт.

Кто имеет право вручать повестку

Прежде всего это работники районного или городского ТЦК и СП (ранее военные комиссариаты). Однако, уверяет юрист, закон сегодня предоставляет право вручать такие повестки по поручению ТЦК:

руководителям предприятий, где работают военнообязанные, ведь при оформлении на работу одним из обязательных документов является именно военно-учетный; поэтому работодатели тоже несут ответственность за информирование таких работников о воинской обязанности, предусмотренной действующим законодательством;

работникам жэков или обслуживающих компаний;

руководителям государственных органов и органов местного самоуправления;

руководителям вузов.

При этом Приходько подчеркнул ключевое — все повестки вручаются только по поручению руководителя ТЦК.

Где может быть вручена повестка

На этот вопрос юрист ответил кратко — "где угодно", но при этом заметил, что нельзя забывать о праве частной собственности, закрепленном Конституцией и соответствующими законами.

"Когда мы говорим о вручении повестки на улице (парк, дорога, остановка транспорта, любое другое общественное место) — это законно. А вот проникновение в частное владение уже требует решения суда", — пояснил Приходько.

И добавил, что частным помещением может быть и офис, и спортивный клуб и т.д., то есть то помещение, у которого есть владелец — юридическое или физическое лицо, и куда вход для посторонних может быть ограничен и разрешается только с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, Фокус писал о том, какие риски у базы, призванной упростить работу ТЦК. В единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов соберут персональные данные из других госсистем без согласия украинцев.