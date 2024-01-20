Мобилизация в Украине: кого из уклонистов могут посадить в тюрьму на 5 лет

Существуют различные виды наказания за нарушение воинской обязанности. Они зависят от степени общественной опасности, рассказали адвокат Марина Бекало.

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В Украине для мужчин, которые уклоняются от призыва на военную службу, предусмотрена административная или уголовная ответственность. Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН.ua".

Она отметила, что за нарушение воинской обязанности применяются различные виды ответственности, которые зависят от степени общественной опасности.

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Наказание за нарушение правил воинского учета

Бекало отметила, что нарушение правил воинского учета заключается в невыполнении обязанности состоять на учете по задекларированному месту жительства, или неуведомление ТЦК и СП об изменениях в учетных данных.

"Такие действия квалифицируются по статье 210 КУоАП как невыполнение правил воинского учета, за что предусмотрен административный штраф в размере 510-850 гривен", — сказала Марина Бекало.

Наказание за игнорирование повестки

По словам адвоката, что за игнорирование повестки — неявка по повестке, отказ от ее получения или прохождения ВВК — предусмотрен штраф. Такие действия квалифицируется по ст. 210-1 КУоАП как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За это предусмотрен административный штраф в размере 3400-5100 гривен.

Наказание за уклонение от призыва

Такие действия мужчины квалифицируются как уголовное преступление по ст. 336 Уголовного кодекса. В частности, основанием для этого является отказ мужчины проходить военную службу.

"Обязательными элементами для образования состава уголовного преступления по этой статье является признание военнообязанного годным к военной службе по заключению ВВК, и его неявка в назначенный день и время в пункт сбора непосредственно на военную службу без уважительных причин", — пояснила адвокат.

Она добавила, что уклонение от призыва наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, во время мобилизации студенты не подлежат призыву и могут получить отсрочку на период обучения. Однако она перестает быть действительной после достижения мужчиной 21-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что определенные предприятия и организации могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако существует категория мужчин, которой запрещено предоставлять бронь.