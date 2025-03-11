Жену звезды популярного телешоу арестовали за подготовку заказного убийства мужа

Виктория отрицает, что хотела убить мужа, но не опровергает информацию о переписке с потенциальным киллером.

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32-летняя Виктория, жена звезды реалити-шоу о паранормальных явлениях "Приключения призраков" (Ghost Adventures) Аарона Гудвина, арестована за организацию заговора с целью убийства своего супруга, сообщает TMZ после изучения полицейских документов по делу.

Викторию арестовали 6 марта, а уже 11 марта она должна явиться в суд на свое первое заседание на фоне обвинений в том, что пыталась связаться с киллером, который должен был убить 48-летнего телеведущего в октябре 2024 года.

Виктории назначили залог в размере $100 тысяч, и она оставалась под стражей.

Миссис Гудвин арестовали после того, как полиция обнаружила сообщения, которыми она обменивалась с заключенным в тюрьме во Флориде. Правоохранители заявили, что Виктория инициировала преступную беседу с ним, обсуждая способы, которыми она могла бы и положить конец браку, но без развода.

Аарон Гудвин

"Я плохой человек? Потому что я решила положить конец его существованию. А не разводиться", – гласит одно из таких сообщений.

Судя по информации полиции, девушка пыталась убить Аарона, когда он на съемочной площадке записывал программу со следователем по паранормальным явлениям Заком Багансом в Калифорнии. Она поделилась с потенциальным киллером информацией о местонахождении Аарона и обязалась выплатить убийце в общей сложности $11 515.

По данным полиции, заключенная сказала своему сообщнику:

"Сейчас он спит в номере отеля… Мне нужно знать, что происходит. Могу ли я получить обновленную информацию. Это было сделано?"

Следователи утверждают, что есть доказательства того, что Виктория планировала выплатить аванс в размере $2500 за убийство своего супруга. Об этом стало известно после того, как телефон заключенной был найден и изучен сотрудниками тюрьмы во Флориде.

Сама Виктория отрицает попытку убийства Аарона, заявив, что эти сообщения были просто "мечтаниям или фантазиям о том, как она будет без мужа". Позже девушка подтвердила, что отправила деньги предполагаемому киллеру, намереваясь предоставить ему мобильные телефоны, и сказала, что ее брак находится в упадке.

Аарон был уверен, что у них с женой счастливый брак

Что касается Гудвина, то, узнав о намерениях жены, он был "ошеломлен и опустошен таким поворотом событий" с участием его любимой, поскольку "думал, что находится в счастливом браке". О том, что мужчина ничего не подозревал, говорит и видео супругов под названием "Экскурсия по ранчо Куалоа с Гудвинами", опубликованное 18 ноября 2024 года. Оно появилось в то время, когда Виктория уже вела переговоры о его убийстве.

Пара поженилась в августе 2022 года в Диснейленде The Haunted Mansion в Анахайме, Калифорния.

Свадьба Виктории и Аарона Гудвина Фото: aarongoodwin/instagram

Ранее Фокус писал, что женщина заказала убийство мужа в даркнете.