Дружину зірки популярного телешоу заарештували за підготовку замовного вбивства чоловіка

Вікторія заперечує, що хотіла вбити чоловіка, але не спростовує інформацію про листування з потенційним кілером.

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32-річну Вікторію, дружину зірки реаліті-шоу про паранормальні явища "Пригоди привидів" (Ghost Adventures) Аарона Гудвіна, заарештовано за організацію змови з метою вбивства свого чоловіка, повідомляє TMZ після вивчення поліцейських документів у справі.

Вікторію заарештували 6 березня, а вже 11 березня вона має з'явитися до суду на своє перше засідання на тлі звинувачень у тому, що намагалася зв'язатися з кілером, який мав убити 48-річного телеведучого в жовтні 2024 року.

Вікторії призначили заставу в розмірі $100 тисяч, і вона залишалася під вартою.

Місіс Гудвін заарештували після того, як поліція виявила повідомлення, якими вона обмінювалася з ув'язненим з Флориди. Правоохоронці заявили, що Вікторія ініціювала злочинну бесіду з ним, обговорюючи способи, якими вона могла б і покласти край шлюбу, але без розлучення.

Аарон Гудвін

"Я погана людина? Тому що я вирішила покласти край його існуванню. А не розлучатися", — свідчить одне з таких повідомлень.

Судячи з інформації поліції, дівчина намагалася вбити Аарона, коли він на знімальному майданчику записував програму зі слідчим із паранормальних явищ Заком Багансом у Каліфорнії. Вона поділилася з потенційним кілером інформацією про місцезнаходження Аарона і зобов'язалася виплатити вбивці загалом $11 515.

За даними поліції, ув'язнена сказала своєму спільникові:

"Зараз він спить у номері готелю... Мені потрібно знати, що відбувається. Чи можу я отримати оновлену інформацію. Це було зроблено?"

Слідчі стверджують, що є докази того, що Вікторія планувала виплатити аванс у розмірі $2500 за вбивство свого чоловіка. Про це стало відомо після того, як телефон ув'язненої був знайдений і вивчений співробітниками в'язниці у Флориді.

Сама Вікторія заперечує спробу вбивства Аарона, заявивши, що ці повідомлення були просто "мріями або фантазіями про те, як вона буде без чоловіка". Пізніше дівчина підтвердила, що відправила гроші ймовірному кілеру, маючи намір надати йому мобільні телефони, і сказала, що її шлюб перебуває в занепаді.

Аарон був упевнений, що у них із дружиною щасливий шлюб

Що стосується Гудвіна, то, дізнавшись про наміри дружини, він був "приголомшений і спустошений таким поворотом подій" за участю його коханої, оскільки "думав, що перебуває в щасливому шлюбі". Про те, що чоловік нічого не підозрював, свідчить і відео подружжя під назвою "Екскурсія ранчо Куалоа з Гудвінами", опубліковане 18 листопада 2024 року. Воно з'явилося в той час, коли Вікторія вже вела переговори про його вбивство.

Пара одружилася в серпні 2022 року в Діснейленді The Haunted Mansion в Анагаймі, Каліфорнія.

Весілля Вікторії та Аарона Гудвіна Фото: aarongoodwin/instagram

Раніше Фокус писав, що жінка замовила вбивство чоловіка в даркнеті.