Женщина, ставшая мужчиной, решила вернуть себе свой пол спустя 6 лет: в чем причина (фото)

Решив снова стать женщиной, Алия перенесла операцию по реконструкции груди и потратила тысячи долларов на лазерную эпиляцию.

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30-летняя Алия Исмаил из Детройта, штат Мичиган, провела 6,5 года как мужчина, но потом решила, что хочет снова вернутся к своему женскому началу, и начала обратный процесс, пишет Daily Mail.

В 2015 году Алия решила, что она – мужчина в теле женщины. Не долго думая, Исмаил перенесла операцию по удалению груди и начала принимать тестостерон. Она взяла себе имя Исса и быстро приобрела мужские черты, включая бороду, более низкий голос и рост мышц.

В феврале 2021 года, прожив три года как мужчина, Алия поняла, что будет счастливее, если снова станет женщиной.

"Я начала реконструкцию груди в январе 2024 года и закончила ее 30 декабря 2024 года. Я закончила лазерную эпиляцию, и я, по сути, завершила свой обратный переход, который я начала в 2021 году. Я чувствую, что теперь могу просто сосредоточиться на своих повседневных делах и своей жизни", – рассказала Алия журналистам.

Процесс трансперехода Алия показывала подписчикам в соцсети

По ее словам, решение об обратном переходе было принято из-за ряда факторов, включая то, как она себя чувствовала, когда ее воспринимали как мужчину.

"Я поняла, что мне не нравится, когда меня воспринимают как мужчину, как я думала. Я больше не хотела принимать тестостерон, и я просто не могла представить, что останусь мужчиной всю оставшуюся жизнь, стану стареющей как мужчина", – призналась она.

Так Алия выглядела, когда принимала гормоны и была Иссой

Размышляя о своем опыте, Алия говорит, что большая часть ее гендерной дисфории была вызвана дисморфией тела, а не фактической гендерной идентичностью:

"В начале моего перехода я чувствовала себя очень хорошо. Но по мере того, как это прогрессировало – когда я набрала больше веса, отрастила больше волос на лице, стала более мужественной – это было немного подавляющим для меня".

В конце концов она решила вернуться к полу, данному ей природой, и выглядеть более женственной. Решение девушки встретило неодобрение в трансгендерном сообществе, однако она хочет использовать свой опыт, чтобы помочь другим людям, которые не могут определиться со своей идентичностью.

"Я всегда была очень подвижным ребенком. Я была пацанкой, а затем гиперженственной девочкой до 18 лет. После этого я была по-настоящему мужественной с 19 до 27 лет, когда я жила как трансгендерный мужчина. На самом деле я впала в депрессию после четвертого года и была действительно сбита с толку, поскольку в начале перехода я чувствовала себя счастливой. Только на шестой год жизни в качестве мужчины я понял, что могу сделать обратный переход", – продолжает Алия. Она подчеркнула, когда решила вернуть все назад, то испытала облегчение.

Решив стать мужчиной, Алия избавилась от груди и принимала гормоны

Рассказывая о своей истории обратного перехода, Алия объяснила:

"Мне нравится думать, что когда люди делают медицинский переход, все это делается в каком-то смысле для того, чтобы чувствовать себя лучше в своем теле и чувствовать себя привлекательными. В конце концов, мы все должны просто по-настоящему любить свое тело и то, в чем мы находимся. Только через шесть месяцев после обратного перехода я решила снова использовать свое имя, данное мне при рождении. Некоторое время я смотрела в зеркало и видела Иссу — ту предыдущую трансгендерную мужскую идентичность", – объяснила Исмаил.

Она добавила, что ей потребовалось очень много времени, чтобы посмотреть на себя в зеркало и перестать видеть там Иссу.

Так Алия выглядит сейчас

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