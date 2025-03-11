Жінка, яка стала чоловіком, вирішила повернути собі свою стать через 6 років: у чому причина (фото)

Вирішивши знову стати жінкою, Алія перенесла операцію з реконструкції грудей і витратила тисячі доларів на лазерну епіляцію.

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30-річна перукарка Алія Ісмаїл з Детройта, штат Мічиган, провела 6,5 року як чоловік, але потім вирішила, що хоче знову повернуться до свого жіночого начала, і почала зворотний процес, пише Daily Mail.

У 2015 році Алія вирішила, що вона – чоловік у тілі жінки. Не довго думаючи, Ісмаїл перенесла операцію з видалення грудей і почала приймати тестостерон. Вона взяла собі ім'я Ісса і швидко набула чоловічих рис, включно з бородою, нижчим голосом і збільшенням м'язів.

У лютому 2021 року, проживши три роки як чоловік, Алія зрозуміла, що буде щасливішою, якщо знову стане жінкою.

"Я почала реконструкцію грудей у січні 2024 року і закінчила її 30 грудня 2024 року. Я закінчила лазерну епіляцію, і я, по суті, завершила свій зворотний перехід, який я почала 2021 року. Я відчуваю, що тепер можу просто зосередитися на своїх повсякденних справах і своєму житті", – розповіла Алія журналістам.

Процес транспереходу Алія показувала підписникам у соцмережі

За її словами, рішення про зворотний перехід було ухвалено через низку чинників, включно з тим, як вона почувалася, коли її сприймали як чоловіка.

"Я зрозуміла, що мені не подобається, коли мене сприймають як чоловіка, як я думала. Я більше не хотіла приймати тестостерон, і я просто не могла уявити, що залишуся чоловіком решту свого життя, стану старіючою як чоловік", – зізналася вона.

Так Алія виглядала, коли приймала гормони і була Іссою

Розмірковуючи про свій досвід, Алія каже, що більша частина її гендерної дисфорії була спричинена дисморфією тіла, а не фактичною гендерною ідентичністю:

"На початку мого переходу я почувалася дуже добре. Але в міру того, як це прогресувало – коли я набрала більше ваги, відростила більше волосся на обличчі, стала більш мужньою – це було трохи гнітючим для мене".

Зрештою вона вирішила повернутися до статі, яку їй дала природа, і виглядати більш жіночною. Рішення дівчини зустріло несхвалення в трансгендерній спільноті, проте вона хоче використати свій досвід, щоб допомогти іншим людям, які не можуть визначитися зі своєю ідентичністю.

"Я завжди була дуже рухливою дитиною. Я була пацанкою, а потім гіпержіночною дівчинкою до 18 років. Після цього я була по-справжньому мужньою з 19 до 27 років, коли я жила як трансгендерний чоловік. Насправді я впала в депресію після четвертого року і була справді збита з пантелику, оскільки на початку переходу я почувалася щасливою. Лише на шостий рік життя як чоловік я зрозумів, що можу зробити зворотний перехід", – продовжує Алія. Вона підкреслила, коли вирішила повернути все назад, то відчула полегшення.

Вирішивши стати чоловіком, Алія позбулася грудей і приймала гормони

Розповідаючи про свою історію зворотного переходу, Алія пояснила:

"Мені подобається думати, що коли люди роблять медичний перехід, усе це робиться в якомусь сенсі для того, щоб почуватися краще у своєму тілі та почуватися привабливими. Зрештою, ми всі повинні просто по-справжньому любити своє тіло і те, в чому ми перебуваємо. Лише через шість місяців після зворотного переходу я вирішила знову використовувати своє ім'я, дане мені при народженні. Деякий час я дивилася в дзеркало і бачила Іссу – ту попередню трансгендерну чоловічу ідентичність", – пояснила Ісмаїл.

Вона додала, що їй знадобилося дуже багато часу, щоб подивитися на себе в дзеркало і перестати бачити там Іссу.

Так Алія виглядає зараз

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