Трансгендерна дочка Наомі Воттс дебютувала на подіумі (відео)

Дівчина не приховує захоплення з приводу дебюту й активно ділиться своїми почуттями в соцмережі.

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У полку непо-бейбі, які пробують себе на подіумі, прибуло. 16-річна трансгендерна дочка голлівудських акторів Наомі Воттс і Ліва Шрайбера, Кай Шрайбер, дебютувала на Паризькому тижні моди як модель, повідомляє Page Six. Дівчина брала участь у показі нової колекції осінь-зима 2025 від Valentino.

Перед гостями заходу вона пройшла в міні-сукні з леопардовим принтом і довгими рукавами, з коміром з пір'я. Кай також одягла сині сонцезахисні окуляри і прозорі мереживні колготки, доповнивши образ білими босоніжками. Її світле волосся було зібране в пучок і покрите мереживним головним убором.

На своїй сторінці в Instagram Кай показала закулісні моменти шоу.

"omggg моє серце так сповнене любові ilysm @alessandro_michele @maisonvalentino @yad1m @paulhanlonhair", –підписала пост дівчина.

Воттс похвалила свою доньку в коментарях:

"Заспокойся, моє серце, що б'ється! Браво, дорога ILSM і яке шоу!!! @maisonvalentino".

Вона продовжила захоплюватися Кай у пості на своєму акаунті.

"Це моя крихітка @maisonvalentino! Я верещу від гордості. Ilysm @kaischreiberrr", – підписала актриса карусель в Instagram, якою поділилася після показу.

Батько дівчини похвалив доньку, а моделі Лінда Євангеліста та Амелія Хемлін визнали, що в Кай є перспективи і потенціал для модної індустрії.

Кай – дочка Воттс і Шрайбера, які розлучилися 2016 року після 11 років стосунків. Спочатку Кай був хлопчиком, але вже багато років він ідентифікує себе як дівчина. У колишнього подружжя також є 17-річний син Саша. Зараз Воттс одружена з актором Біллі Крудапом.

Серед інших нащадків знаменитостей, хто подався в модельний бізнес, — Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, Лені Клум, Ліла Мосс, Лілі-Роуз Депп, Дева Кассель, дочка Моніки Белуччі, і багато інших. Свої сили на подіумі спробувала і Сандей Роуз, дочка Ніколь Кідман. Однак модний дебют дівчини став її модним провалом, оскільки в мережі розкритикували її за похмурий вираз обличчя і важку ходу.

Раніше Фокус писав, що син Наомі Воттс вийшов у світ з матір'ю в жіночому одязі за $9300.