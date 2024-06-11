Наомі Воттс і Біллі Крудап одружилися на пишній церемонії через рік після розпису (відео)

Подружкою нареченої на весіллі матері став її 15-річний син Кай, який давно асоціює себе з дівчинкою.

55-річна британська акторка Наомі Воттс та її чоловік, 55-річний актор Біллі Крудап, які зв'язали себе узами шлюбу 10 червня 2023-го, за рік, влаштували пишну весільну урочистість для друзів і колег, пише Daily Mail.

Розкішна вечірка відбулася в Мехіко, де Наомі та Білл повторили свої весільні клятви. З цієї нагоди актриса одягла розшиту паєтками білу сукню з коміром-хомутом і широким шлейфом. У руках у неї був букет білих анемонів.

Пізніше вона переодяглася в мереживну сукню, в якій розписувалася рік тому в будівлі суду.

Син Наомі Кай, який у свої 15 років асоціює себе з дівчинкою, і племінниця акторки Рубі стали подружками нареченої, надівши сукні без бретелей кольору шампанського з рюшами на талії.

Також на весільній вечірці був присутній 16-річний син акторки Саша і 20-річний син Біллі Вільям. Обидва були одягнені в темні костюми.

Найкраща подруга нареченої Ніколь Кідман була присутня на розкішній церемонії, яка, судячи з усього, проходила в музеї. Наступного дня вона поділилася знімком з Наомі.

Наомі Воттс із чоловіком Біллі Фото: Laura Brown/Instagram

"Її ноги ніколи не торкалися землі!" #наречена", — підписала фото австралійка.

Серед інших гостей були Джастін Теру і подруга Ніколь Брайдон Блум.

Пара пов'язала себе узами шлюбу рік тому в будівлі суду

Раніше Фокус писав, що Наомі Воттс показала випускний сина Кая, який ходить у сукні. Пізніше вона разом з ним з'явилася на світському заході, де Кай був в одязі за $9300.