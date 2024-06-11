Наоми Уоттс и Билли Крудап поженились на пышной церемонии через год после росписи (видео)

Подружкой невесты на свадьбе матери стал ее 15-летний сын Кай, который давно ассоциирует себя с девочкой.

55-летняя британская актриса Наоми Уоттс и ее муж, 55-летний актер Билли Крудап, которые связали себя узами брака в 10 июня 2023-го, спустя год, устроили пышное свадебное торжество для друзей и коллег, пишет Daily Mail.

Роскошная вечеринка прошла в Мехико, где Наоми и Билл повторили свои свадебные клятвы. По этому случаю актриса надела расшитое пайетками белое платье с воротником-хомутом и широким шлейфом. В руках у нее был букет белых анемонов.

Позже она переоделась в кружевное платье, в котором расписывалась год назад в здании суда.

Сын Наоми Кай, который в свои 15 лет ассоциирует себя с девочкой, и племянница актрисы Руби стали подружками невесты, надев платья без бретелек цвета шампанского с рюшами на талии.

Также на свадебной вечеринке присутствовал 16-летний сын актрисы Саша и 20-летний сын Билли Уильям. Оба были одеты в темные костюмы.

Лучшая подруга невесты Николь Кидман присутствовала на роскошной церемонии, которая, судя по всему, проходила в музее. На следующий день она поделилась снимком с Наоми.

Наоми Уоттс с мужем Билли Фото: Laura Brown/Instagram

"Ее ноги никогда не касались земли!" #невеста", – подписала фото австралийка.

Среди других гостей были Джастин Теру и подруга Николь Брайдон Блум.

Пара связала себя узами брака год назад в здании суда

Ранее Фокус писал, что Наоми Уоттс показала выпускной сына Кая, который ходит в платье. Позже она вместе с ним появилась на светском мероприятии, где Кай был в одежде за $9300.