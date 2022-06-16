Наоми Уоттс показала выпускной сына Кая, который ходит в платье

13-летний сын Наоми и актера Лива Шрабера закончил среднюю школу

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53-летняя актриса Наоми Уоттс, звезда фильмов "Малхолланд-драйв" и "Кинг-Конг", показала фото с выпускного вечера своего 13-летнего сына Кая. Мальчик прославился тем, что уже несколько лет носит женскую одежду и туфли на каблуках. Об этом пишет Daily Mail.

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Ради праздника Наоми воссоединилась со своим бывшим, актером Ливом Шрайбером. Вместе они жили 11 лет, так и не заключили брак и расстались в 2016 году. Но они продолжают поддерживать дружеские отношения и часто проводят время вместе со своими детьми: сыновьями Каем и 14-летним Сашей.

[ + – ] Вся семья в сборе Фото: Instagram naomiwatts

У актеров уже новые партнеры: Лив встречается с моделью Тейлор Нейсен, а Наоми – с актером Билли Крудапом, звездой фильма "Хранители".

Кай на фото позировал в белом платье, с макияжем и ярко-оранжевым маникюром и выглядел очень счастливым.

[ + – ] Наоми Уоттс с сыном Каем Шрайбером Фото: Instagram naomiwatts [ + – ] Кай Шрайбер Фото: Instagram naomiwatts

Это не первое публичное появление Кая в платье. В мае этого года он ходил с отцом на премьеру четвертого сезона сериала "Очень странные дела" в розовом мини-платье и босоножках на каблуках.

Наоми и Лив не акцентируют внимание на внешнем виде своего сына. Отмечая его 13-й день рождения несколькими месяцами ранее, актриса только отметила его "смелость".

"Мы празднуем твой ум, твой талант, твое остроумие и твою невероятную смелость сегодня и каждый день", — писала актриса.

Также она говорила в интервью, что "хорошие отношения в семье всегда были нашей конечной целью".

[ + – ] Наоми Уоттс и Лив Шрайбер с детьми Фото: Instagram naomiwatts

Напомним, у многих голливудских звезд дети наряжаются в платья. Так, у актрисы Шарлиз Терон приемный сын Джексон примеряет новые образы. А актриса Меган Фокс жаловалась, что ее сына Ноа травят в школе, когда он появляется там в женской одежде.

А приемный сын Мадонны, 16-летний Дэвид Банда часто позирует в платьях, копируя образы своей знаменитой матери. Поп-дива всячески его поддерживает и постит фото Дэвида в своем Instagram.