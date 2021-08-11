9-летний сын Шарлиз Терон в длинном платье прогулялся по побережью в Греции (фото)

Знаменитая приемная мать не мешает Джексону выражать свое я и называет его дочерью.

45-летняя оскароносная голливудская актриса Шарлиз Терон отдыхает в Греции вместе с двумя приемными детьми – 9-летним Джексоном и 5-летней Августой, сообщает Page Six.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Знаменитость проводит каникулы на острове Парос, купаясь в Эгейском море и катаясь на яхте. Актриса даже опубликовала видео, в котором прыгает с судна в воду вместе с детьми.

[ + – ] Греческие каникулы Шарлиз Терон

Однако внимание других отдыхающих привлекает не только Шерон, но и ее дети, особенно старший ребенок. Дело в том, что Джексон уже давно себя позиционирует как девочка, и мать относиться к этому благосклонно, называя его своей второй дочерью. Именно об этом, по ее словам, он несколько лет сам попросил ее.

[ + – ] Шарлиз Терон с Джексоном и Августой

Одевается Джексон в соответствии со своим гендерным представлением: носит "девочковые" купальники, платья, юбки и сарафаны. Так, папарацци заметили его рядом с матерью и сестрой в длинном бело-голубом сарафане с разрезами. При этом у него были заплетены тонкие косички, собранные в хвост, а на ногтях – розовый лак. Это, кстати, любимый цвет Джексона, поэтому немало вещей из его гардероба имеют именно такой оттенок.

[ + – ] Шарлиз Терон с дочерью Августой и сыном Джексоном Фото: Скриншот

Джексон – не единственный "звездный" ребенок, который в таком возрасте считает себя представителем другого пола, и родители это поощряют. Всем известно, что 15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло с детства считала, что она мальчик, и уже даже начала готовиться к операции по смене пола. Однако в какой-то момент девочка передумала становиться мальчиком. Теперь все чаще ее видят в юбках и с отросшими волосами.

Шарлиз отдыхает в Греции уже больше недели и даже отметила там свой день рождения в стиле выпускного вечера 80-ых. Звезда как-то призналась друзьям, что так и не попала на свой выпускной в школе, поэтому они решили исправить этот пробел, закатив для нее "ностальгическую" вечеринку.