9-річний син Шарліз Терон у довгій сукні прогулявся Грецьким узбережжям (фото)

Знаменита прийомна мати не заважає Джексону висловлювати своє я і називає його дочкою.

45-річна оскароносна голлівудська актриса Шарліз Терон відпочиває в Греції разом з двома прийомними дітьми — 9-річним Джексоном і 5-річної Августою, повідомляє Page Six.

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Знаменитість проводить канікули на острові Парос, купаючись в Егейському морі і катаючись на яхті. Актриса навіть опублікувала відео, в якому стрибає з судна у воду разом з дітьми.

[ + – ] Грецькі канікули Шарліз Терон

Однак увагу інших відпочивальників приваблює не тільки Шерон, а й її діти, особливо старша дитина. Справа у тому, що Джексон вже давно себе позиціює як дівчинка, і мати ставитися до цього прихильно, називаючи його своєю другою дочкою. Саме про це, за її словами, він кілька років тому сам попросив її.

[ + – ] Шарліз Терон з Джексоном і Августою

Одягається Джексон відповідно до свого гендерного подання: носить "дівчачі" купальники, сукні, спідниці та сарафани. Так, папараці помітили його поруч з матір'ю і сестрою у довгому біло-блакитному сарафані з розрізами. При цьому у нього були заплетені тонкі кіски, зібрані у хвіст, а на нігтях — рожевий лак. Це, до речі, улюблений колір Джексона, тому чимало речей з його гардеробу мають саме такий відтінок.

[ + – ] Шарліз Терон з дочкою Августою і сином Джексоном Фото: Скриншот

Джексон — не єдина "зоряна" дитина, яка у такому віці вважає себе представником протилежної статі, і батьки це заохочують. Всім відомо, що 15-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло з дитинства вважала, що вона хлопчик, і вже навіть почала готуватися до операції зі зміни статі. Однак в якийсь момент дівчинка передумала ставати хлопчиком. Тепер все частіше її бачать в спідницях і з відрослим волоссям.

Шарліз відпочиває в Греції вже більше тижня і навіть відсвяткувала там свій день народження у стилі випускного вечора 80-их. Зірка якось зізналася друзям, що так і не потрапила на свій випускний в школі, тому вони вирішили виправити цю прогалину, закотивши для неї "ностальгічну" вечірку.