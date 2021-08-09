Вечірка в стилі 80-х: Шарліз Терон показала, як відсвяткувала день народження на яхті в Греції

Актрисі виповнилося 46 років, і вона провела цей день із дітьми та матір'ю

Шарліз Терон вирушила у відпустку до Греції та відсвяткувала свій день народження на яхті біля острова Парос. Про це пише Just Jared.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На своє 46-річчя, 7 серпня, актриса влаштувала невелику костюмовану вечірку для найближчих друзів і родичів.

"Я ніколи не ходила на випускний, але в цьому році на мій день народження мої друзі вирішили виправити це. Люблю цих людей більше, ніж можна описати словами! Тільки вони могли знати, що вечірка на яхті в стилі 80-х з убивством на випускному — це буквально день народження моєї мрії. Прекрасна сім'я, прекрасний вечір", — написала Шарліз у соцмережах.

[ + – ] Шарліз Терон у колі друзів на вечірці на честь свого дня народження

Окремо Шарліз подякувала своїй найближчій подрузі Бет Коно. Вони разом навчалися в школі, пізніше Коно стала асистенткою актриси на зйомках декількох фільмів.

А решту часу провела з дітьми та своєю матір'ю. Нагадаємо, у 2012 році вона всиновила хлопчика, який отримав ім'я Джексон, а три роки по тому — дівчинку, якаотримала ім'я Августа. У квітні 2019 року Терон розповіла, що її старша дитина, Джексон, є трансгендерною дівчинкою.

[ + – ] Шарліз Терон із дітьми

"Вони народилися такими, якими є, і ким вони хочуть бути — не мені вирішувати", — говорила актриса в недавньому інтерв'ю.

А з матір'ю актриса надзвичайно близька. Шарліз неодноразово в інтерв'ю говорила, що Герда Джейкоб Алетта — її найкращий друг. Саме Герда застрелила батька Шарліз і свого чоловіка, коли той з'явився до них у будинок і намагався їх убити.

[ + – ] Шарліз Терон відпочинку в Греції [ + – ] Шарліз Терон відпочинку в Греції

Актриса з сім'єю каталися на водних лижах і купалися.

Нагадаємо, у продовженні "Божевільного Макса" роль молодої Фуріоси виконає Аня Тейлор Джой, зірка міні-серіалу "Хід королеви". Спочатку режисер Джордж Міллер хотів "омолодити" Терон за допомогою комп'ютерних технологій, але пізніше відмовився від цієї ідеї.