Вечеринка в стиле 80-х: Шарлиз Терон показала, как отпраздновала день рождения на яхте в Греции

Актрисе исполнилось 46 лет, и она провела этот день с детьми и матерью

Шарлиз Терон отправилась в отпуск в Грецию и отпраздновала свой день рождения на яхте у острова Парос. Об этом пишет Just Jared.

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На свое 46-летие, 7 августа, актриса закатила небольшую костюмированную вечеринку для ближайших друзей и родственников.

"Я никогда не ходила на выпускной, но в этом году на мой день рождения мои друзья решили исправить это. Люблю этих людей больше, чем можно описать словами! Только они могли знать, что вечеринка на яхте в стиле 80-х с убийством на выпускном — это буквально день рождения моей мечты. Прекрасная семья, прекрасный вечер", — написала Шарлиз в соцсетях.

[ + – ] Шарлиз Терон в кругу друзей на вечеринке в честь своего дня рождения

Отдельно Шарлиз поблагодарила свою ближайшую подругу Бет Коно. Они вместе учились в школе, позже Коно стала ассистенткой актрисы на съемках нескольких фильмов.

А остальное время провела с детьми и своей матерью. Напомним, в 2012 году она усыновила мальчика, получившего имя Джексон, а три года спустя – девочку, получившую имя Августа. В апреле 2019 года Терон рассказала, что ее старший ребенок, Джексон, является трансгендерной девочкой.

[ + – ] Шарлиз Терон с детьми

"Они родились такими, какими есть, и кем они хотят быть – не мне решать", — говорила актриса в недавнем интервью.

А с матерью актриса необыкновенно близка. Шарлиз неоднократно в интервью говорила, что Герда Джейкоб Алетта – ее лучший друг. Именно Герда застрелила отца Шарлиз и своего мужа, когда тот явился к ним в дом и пытался их убить.

[ + – ] Шарлиз Терон на отдыхе в Греции [ + – ] Шарлиз Терон на отдыхе в Греции

Актриса с семьей катались на водных лыжах и купались.

Напомним, в продолжении "Безумного Макса" роль молодой Фуриосы исполнит Аня Тейлор Джой, звезда мини-сериала "Ход королевы". Изначально режиссер Джордж Миллер хотел "омолодить" Терон с помощью компьютерных технологий, но позже отказался от этой идеи.