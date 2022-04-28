Звездная мама позволяет своим сыновьям носить женскую одежду.

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Американская актриса Меган Фокс призналась, что ее сына травят в школе. Об этом пишет Page Six.

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По словам знаменитости, старший сын Ноа страдает от своего разнообразного гардероба. Поскольку он носит женские юбки и платья, его не понимают сверстники в школе.

[ + – ] Меган Фокс с сыновьями

Однако актриса восхищается смелостью и несгибаемостью своего ребенка.

"Я очень переживаю на этот счет, потому что я просто хочу, чтобы люди не были такими", — призналась звезда.

[ + – ] Меган Фокс с женихом Колсоном Бэйкером Фото: Instagram Dolce&Gabbana

"Некоторые книги, которые я им покупаю, написаны трансгендерными детьми, а некоторые просто посвящены тому, как носить платья, будучи мальчиками. Это ведь не имеет ничего общего с сексуальностью", — отметила 35-летняя актриса.

Отметим, что в Меган Фокс подрастают трое сыновей от предыдущего брака с актером Брайаном Остином Греем. Они развелись в 2020 году. А теперь знаменитость готовится к настоящей "готической" свадьбе со своим молодым бойфрендом Колсоном Бэйкером.

Напомним, актриса Меган Фокс продемонстрировала стройную фигуру в мини-платье.

Также Фокус писал о том, что 35-летняя невеста и ее будущий муж пробовали кровь друг друга.