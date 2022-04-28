Меган Фокс зізналася, що її сина цькують у школі

Зіркова мама дозволяє своїм синам носити жіночий одяг.

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Американська акторка Меган Фокс зізналася, що її сина травлять у школі. Про це пише Page Six.

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За словами знаменитості, старший син Ноа страждає від свого різноманітного гардеробу. Оскільки він носить жіночі спідниці та сукні, його не розуміють однолітки у школі.

[ + – ] Меган Фокс із синами

Проте акторка захоплюється сміливістю та незламністю своєї дитини.

"Я дуже переживаю з цього приводу, тому що я просто хочу, щоб люди не були такими", — зізналася зірка.

[ + – ] Меган Фокс з нареченим Колсоном Бейкером Фото: Instagram Dolce&Gabbana

"Деякі книги, які я їм купую, написані трансгендерними дітьми, а деякі просто присвячені тому, як носити сукні, будучи хлопчиками. Адже це не має нічого спільного із сексуальністю", — зазначила 35-річна акторка.

Зазначимо, що в Меган Фокс підростають троє синів від попереднього шлюбу з актором Браяном Остіном Греєм. Вони розлучилися у 2020 році. А наразі знаменитість готується до справжнього "готичного" весілля зі своїм молодим бойфрендом Колсоном Бейкером.

Нагадаємо, акторка Меган Фокс продемонструвала струнку фігуру у мінісукні.

Також Фокус писав про те, що 35-річна наречена та її майбутній чоловік пробували кров одне одного.