Меган Фокс зізналася, що її сина цькують у школі
Зіркова мама дозволяє своїм синам носити жіночий одяг.
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Американська акторка Меган Фокс зізналася, що її сина травлять у школі. Про це пише Page Six.
За словами знаменитості, старший син Ноа страждає від свого різноманітного гардеробу. Оскільки він носить жіночі спідниці та сукні, його не розуміють однолітки у школі.
Проте акторка захоплюється сміливістю та незламністю своєї дитини.
"Я дуже переживаю з цього приводу, тому що я просто хочу, щоб люди не були такими", — зізналася зірка.
"Деякі книги, які я їм купую, написані трансгендерними дітьми, а деякі просто присвячені тому, як носити сукні, будучи хлопчиками. Адже це не має нічого спільного із сексуальністю", — зазначила 35-річна акторка.
Зазначимо, що в Меган Фокс підростають троє синів від попереднього шлюбу з актором Браяном Остіном Греєм. Вони розлучилися у 2020 році. А наразі знаменитість готується до справжнього "готичного" весілля зі своїм молодим бойфрендом Колсоном Бейкером.
Нагадаємо, акторка Меган Фокс продемонструвала струнку фігуру у мінісукні.
Також Фокус писав про те, що 35-річна наречена та її майбутній чоловік пробували кров одне одного.