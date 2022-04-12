Меган Фокс продемонструвала фігуру в мінісукні (фото)

Акторка кардинально змінила свій стиль останнім часом.

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Американська акторка Меган Фокс продемонструвала підтягнуту фігуру в мінісукні у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Page Six.

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Зірка прийшла на церемонію нагородження премією Daily Front Row Awards зі своїм коханим, музикантом Machine Gun Kelly. На червону доріжку 35-річна Меган вийшла в кавовій трикотажній мінісукні з корсетом від LaQuan Smith, яка підкреслила підтягнуту фігуру акторки. На ногах Фокс були бронзові туфлі на платформі. А доповнили образ макіяж з акцентом на очі та легкі локони.

[ + – ] Меган Фокс зі своїм бойфрендом відвідала церемонію Daily Front Row Awards

Супутник акторки обрав для виходу образ від Dolce & Gabbana, що складався з кольорового піджака у квіточки та вільних чорних штанів.

Нагадаємо, Меган Фокс активно готується до весілля зі своїм бойфрендом Колсоном Бейкером. Швидше за все церемонія відбудеться у 2023 році, проте вона буде точно неформальною. Планується справжня готична вечірка з ріками крові. А наречена буде в чорній сукні.

Також Фокус писав про нову фотосесію американської акторки Гвінет Пелтроу. На знімках знаменитість продемонструвала ідеально підтягнуту фігуру як результат постійних тренувань та дотримання принципів здорового харчування.