UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Меган Фокс продемонстрировала фигуру в мини-платье (фото)

1204
Меган Фокс, Меган Фокс продемонстрировала фигуру, Меган Фокс в мини-платье, образы Меган Фокс
Фото: Instagram meganfox | Меган Фокс

Актриса кардинально изменила свой стиль в последнее время.

Американская актриса Меган Фокс продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-платье в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six.

Звезда пришла на церемонию награждения премией Daily Front Row Awards со своим возлюбленным, музыкантом Machine Gun Kelly.

На красную дорожку 35-летняя Меган вышла в кофейном трикотажном мини-платье с корсетом от LaQuan Smith, подчеркнувшем подтянутую фигуру актрисы. На ногах Фокс были бронзовые туфли на платформе. А дополнили образ макияж с акцентом на глаза и легкие локоны.

Меган Фокс со своим бойфрендом посетила церемонию Daily Front Row Awards

Спутник актрисы выбрал для выхода образ от Dolce & Gabbana, состоявший из разноцветного пиджака и свободных черных брюк.

Напомним, Меган Фокс активно готовится к свадьбе со своим бойфрендом Колсоном Бэйкером. Скорее всего, церемония состоится в 2023 году, однако она будет точно неформальной. Планируется настоящая готическая вечеринка с реками крови. А невеста будет в черном платье.

Также Фокус писал о новой фотосессии американской актрисы Гвинет Пэлтроу. На снимках знаменитость продемонстрировала идеально подтянутую фигуру как результат постоянных тренировок и соблюдения принципов здорового питания.