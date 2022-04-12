Меган Фокс продемонстрировала фигуру в мини-платье (фото)

Актриса кардинально изменила свой стиль в последнее время.

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Американская актриса Меган Фокс продемонстрировала подтянутую фигуру в мини-платье в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six.

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Звезда пришла на церемонию награждения премией Daily Front Row Awards со своим возлюбленным, музыкантом Machine Gun Kelly.

На красную дорожку 35-летняя Меган вышла в кофейном трикотажном мини-платье с корсетом от LaQuan Smith, подчеркнувшем подтянутую фигуру актрисы. На ногах Фокс были бронзовые туфли на платформе. А дополнили образ макияж с акцентом на глаза и легкие локоны.

[ + – ] Меган Фокс со своим бойфрендом посетила церемонию Daily Front Row Awards

Спутник актрисы выбрал для выхода образ от Dolce & Gabbana, состоявший из разноцветного пиджака и свободных черных брюк.

Напомним, Меган Фокс активно готовится к свадьбе со своим бойфрендом Колсоном Бэйкером. Скорее всего, церемония состоится в 2023 году, однако она будет точно неформальной. Планируется настоящая готическая вечеринка с реками крови. А невеста будет в черном платье.

Также Фокус писал о новой фотосессии американской актрисы Гвинет Пэлтроу. На снимках знаменитость продемонстрировала идеально подтянутую фигуру как результат постоянных тренировок и соблюдения принципов здорового питания.