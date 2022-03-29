Стало известно, какая свадьба будет у Меган Фокс и Колсона Бэйкера

Планируется мероприятие, далекое от устоявшихся традиций свадебной церемонии.

Свадьба актрисы Меган Фокс и певца Колсона Бэйкера (Machine Gun Kelly) – одно из самых ожидаемых событий в мире шоубиза. О деталях предстоящего торжества сообщает издание Hola.

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31-летний музыкант Колсон Бэйкер сделал предложение своей возлюбленной еще в начале 2022 года, подарив ей роскошное кольцо с изумрудами и бриллиантом. Поэтому звездная пара активно готовится к официальному заключению своего союза.

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Инсайдер, близкий к паре, отметил, что свадьба, скорее всего, состоится в 2023 году, поскольку к ней нужно тщательно подготовиться. А сами молодожены хотят довольно экстравагантную церемонию в готическом стиле.

Может быть, что свадебное платье на 35-летней актрисе будет черного цвета, что полностью противоречит устоявшимся традициям. А среди свадебных инсталляций жених хочет видеть "кровавые реки".

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Также особое внимание будет уделено детям пары. Напомним, что у Колсона есть дочь Кейси от союза с Эммой Кэннон. А Меган Фокс многодетная мама, поскольку от брака с актером Брайаном Остином Грином у нее трое сыновей. Однако, какую роль исполнят дети в день церемонии, пока неизвестно.

Напомним, Колсон Бэйкер ранее был влюблен в Кендалл Дженнер, когда известной модели было всего 17 лет. Об этом стало известно из ролика в Сети 2013 года, в котором музыкант признался, что не готов ждать, пока Кендалл исполнится 18 лет.

Также Фокус писал о критике в Сети новой пластики губ 35-летней Меган Фокс. Ее поклонники решили, что очередное косметологическое вмешательство было лишним.