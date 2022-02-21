Меган Фокс раскритиковали за пластику губ

Поклонники звезды решили, что до процедуры она выглядела лучше.

Накануне 35-летнюю актрису Меган Фокс заметили на выходе из клиники эстетической медицины и косметологии Elite Aesthetics сразу после коррекции губ. Однако пользователи Сети решили, что процедура была лишней для знаменитости. Об этом пишет Radaronline.

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Фанаты Меган Фокс просят своего кумира остановиться в стремлении переделать себя и уйти от индивидуальности. "Пожалуйста, остановись наконец", "Ты и без пластики и увеличенных губ выглядишь потрясающе", "ты и так была прекрасна…", — пишут поклонники актрисы в Сети.

[ + – ] Меган Фокс на выходе из клиники

Однако ряду пользователей новый образ Меган Фокс понравился и они отметили, что звезда сама должна решать, что ей делать со своим телом.

Отметим, что в клинику 35-летняя знаменитость пришла в черном кроп-топе, спортивных джоггерах и серой шапке. На ногах Фокс были меховые сандалии с леопардовым принтом.

[ + – ] Меган Фокс с бойфрендом Колсоном Бейкером

Напомним, Меган Фокс вышла в свет в кожаном образе от украинского бренда.

Ранее Фокус писал о новом выходе Меган Фокса и ее бойфренда Колсона Бейкера, который в начале 2022 года сделал актрисе предложение.