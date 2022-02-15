Меган Фокс вышла в свет в наряде самого модного цвета от украинского бренда

Кожаный комбинезон Меган от бренда СULTNAKED стоит около 320 долларов

Актриса Меган Фокс появилась на публике в кожаном наряде от украинского бренда. Сейчас актриса со своим бойфрендом Machine Gun Kelly находится в Берлине, куда прибыла на кинофестиваль. Снимки актриса опубликовала в своем Instagram.

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Меган надела комбинезон темно-фиолетового цвета, который сейчас в модных трендах от львовского бренда СULTNAKED, который основала блогер и it-girl Мэри Фуртас.

Стоимость такого наряда, согласно информации на официальном сайте бренда, составляет 320 долларов.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox [ + – ] Меган Фокс в комбинезоне украинского бренда Фото: Instagram meganfox

Свой образ Меган дополнила сумочкой с модным анималистичным принтом, а также босоножками на высоком каблуке.

Днем ранее Меган и Machine Gun Kelly были замечены в Берлине, куда они, судя по всему, прибыли на кинофестиваль Берлинале, где будет представлен фильм "Телец", где они оба сыграли.

Напомним, ранее Меган была номинирована на антипремию "Золотая малина" за роль в фильме "Полночь на злаковом поле", в котором она сыграла вместе с Брюсом Уиллисом.

А ранее в наряде украинского бренда Marianna Senchina на церемонии Brit Awards 2022 появилась певица Адель.