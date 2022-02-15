UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Меган Фокс вышла в свет в наряде самого модного цвета от украинского бренда

48
меган фокс, Machine Gun Kelly, модный комбинезон, модный образ, украинский бренд
Фото: Instagram meganfox | Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Кожаный комбинезон Меган от бренда СULTNAKED стоит около 320 долларов

Актриса Меган Фокс появилась на публике в кожаном наряде от украинского бренда. Сейчас актриса со своим бойфрендом Machine Gun Kelly находится в Берлине, куда прибыла на кинофестиваль. Снимки актриса опубликовала в своем Instagram.

Меган надела комбинезон темно-фиолетового цвета, который сейчас в модных трендах от львовского бренда СULTNAKED, который основала блогер и it-girl Мэри Фуртас.

Стоимость такого наряда, согласно информации на официальном сайте бренда, составляет 320 долларов.

меган фокс, Machine Gun Kelly, модный комбинезон, модный образ, украинский бренд
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Фото: Instagram meganfox
меган фокс, Machine Gun Kelly, модный комбинезон, модный образ, украинский бренд
Меган Фокс в комбинезоне украинского бренда
Фото: Instagram meganfox

Свой образ Меган дополнила сумочкой с модным анималистичным принтом, а также босоножками на высоком каблуке.

Днем ранее Меган и Machine Gun Kelly были замечены в Берлине, куда они, судя по всему, прибыли на кинофестиваль Берлинале, где будет представлен фильм "Телец", где они оба сыграли.

Напомним, ранее Меган была номинирована на антипремию "Золотая малина" за роль в фильме "Полночь на злаковом поле", в котором она сыграла вместе с Брюсом Уиллисом.

А ранее в наряде украинского бренда Marianna Senchina на церемонии Brit Awards 2022 появилась певица Адель.