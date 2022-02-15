Меган Фокс вийшла у світ у вбранні наймоднішого кольору від українського бренду

Шкіряний комбінезон Меган від бренду СULTNAKED коштує близько 320 доларів.

Акторка Меган Фокс з'явилася на публіці в шкіряному вбранні від українського бренду. Наразі акторка зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly перебуває в Берліні, куди прибула на кінофестиваль. Знімки акторка опублікувала у своєму Instagram.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Меган одягла комбінезон темно-фіолетового кольору, який зараз у модних трендах, від львівського бренду СULTNAKED, який започаткувала блогерка та it-girl Мері Фуртас.

Вартість такого наряду, згідно з інформацією на офіційному сайті бренду, становить 320 доларів.

[ + – ] Меган Фокс і Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox [ + – ] Меган Фокс у комбінезоні українського бренду Фото: Instagram meganfox

Свій образ Меган доповнила сумочкою з модним анімалістичним принтом, а також босоніжками на високих підборах.

Днем раніше Меган і Machine Gun Kelly були помічені в Берліні, куди вони, зважаючи на все, прибули на кінофестиваль Берлінале, де буде представлений фільм "Телець", де вони обидва зіграли.

Нагадаємо, раніше Меган була номінована на антипремію "Золота малина" за роль у фільмі "Північ на злаковому полі", у якому вона зіграла разом із Брюсом Віллісом.

А раніше в наряді українського бренду Marianna Senchina на церемонії Brit Awards 2022 з'явилася співачка Адель.