Меган Фокс розкритикували за пластику губ

Прихильники зірки вирішили, що до процедури вона виглядала краще.

Напередодні 35-річну акторку Меган Фокс помітили на виході з клініки естетичної медицини та косметології Elite Aesthetics відразу після корекції губ. Проте користувачі мережі вирішили, що процедура була зайвою для знаменитості. Про це пише Radaronline.

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Фанати Меган Фокс просять свого кумира зупинитися у прагненні переробити себе та відійти від індивідуальності. "Будь ласка, зупинись нарешті", "Ти і без пластики та збільшених губ виглядаєш приголомшливо", "ти і так була прекрасна…", — пишуть прихильники акторки в мережі.

[ + – ] Меган Фокс на виході з клініки

Проте низці користувачів мережі новий образ Меган Фокс сподобався і вони зазначили, що зірка сама повинна вирішувати, що їй робити зі своїм тілом.

Зазначимо, що до клініки 35-річна знаменитість прийшла в чорному кроп-топі, спортивних джогерах та сірій шапці. На ногах Фокс були хутряні сандалі з леопардовим принтом.

[ + – ] Меган Фокс з бойфрендом Колсоном Бейкером

Нагадаємо, Меган Фокс вийшла у світ у шкіряному образі від українського бренду.

Раніше Фокус писав про новий вихід Меган Фокс та її бойфренда Колсона Бейкера, який на початку 2022 року зробив акторці пропозицію.