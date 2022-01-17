Меган Фокс із бойфрендом стали зірками показу Dolce & Gabbana

Machine Gun Kelly відкривав і закривав показ, а також віддав піджак у стразах своїй коханій, котра сиділа в першому ряду.

У Мілані пройшов показ чоловічої колекції Dolce & Gabbana сезону осінь-зима 2022-2023 і почесними гостями на ньому були тепер уже наречений і наречена Меган Фокс і Колсон Бейкер. Про це пише Page Six.

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Меган та її наречений вже давно у списках найпопулярніших персон, і головним чином через свої ефектні парні виходи у світ. І показ Dolce & Gabbana винятком не став.

Під час показу музикант кілька разів змінював костюми. Спочатку він з'явився в наряді, усипаному перлами, став за діджейський пульт і виконав кілька композицій, потім переодягнувся в костюм, розшитий візерунковими паєтками, а закрив показ у ефектному рокерському вбранні, яке було суцільно вкрите стразами.

[ + – ] Показ Dolce & Gabbana

Під час виходу 31-річний Machine Gun Kelly зняв піджак, відкривши гольф з імітацією татуювання, і віддав його 35-річній зірці "Трансформерів", яка сиділа у першому ряду.

[ + – ] Меган Фокс і Колсон Бейкер на показі Dolce & Gabbana Фото: Скриншот

Фокс підтримала нареченого. Й обрала вбрання, яке чудово виглядало з костюмом Колсона. Для світського виходу Меган одягла мереживне боді, шкіряні штани зі шнурівкою та доповнила образ поясом і кольє з кристалами, а також сумочкою кольору металік від Dolce & Gabbana.

[ + – ] Machine Gun Kelly та Меган Фокс

Нагадаємо, пара побралася під баньяном і Machine Gun Kelly вдягнув на палець Меган каблучку зі смарагдом і діамантом, дизайн якої розробив він сам.

Манікюр Меган, металевий френч, що ідеально підходить до її нової каблучки, вже став модною сенсацією.

А також стало відомо, що її колишній чоловік Браян Остін Грін думає про заручини колишньої дружини. З'ясувалося, що він уже сам давно зустрічається із зіркою "Танців із зірками" і з Меган його пов'язує лише турбота про дітей.