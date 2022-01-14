Стало відомо, що колишній чоловік Меган Фокс думає про її заручини

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", за словами друзів, щасливий за матір своїх дітей.

Напередодні акторка Меган Фокс побралася зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly. А сьогодні стало відомо, що про це думає колишній чоловік Меган — актор Браян Остін Грін, зірка молодіжного серіалу "Беверлі-Гіллз". Про це пише People.

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Джерело, близьке до Браяна, розповіло, що він радий за Меган.

"Поки вони обидва виховують дітей, він щасливий за неї. Тим більше, що має дівчину, яка йому дуже подобається. Вони з Меган давно розлучилися зараз просто батьки спільних дітей", — сказав інсайдер.

[ + – ] Меган Фокс і Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

В акторів троє спільних синів: Ноа, Бодхі та Джорні, який народився у 2016 році, після того, як Меган спочатку подала на розлучення, а потім відкликала заяву. Остаточно вони з Браяном розійшлися лише в 2020 році.

Також у Браяна є син Кассіус від акторки Ванесси Марсіл, з якою він разом знімався з "Беверлі-Гіллз".

[ + – ] Браян Остін Грін і його нова дівчина Шарна Берджесс Фото: Instagram brianaustingreen [ + – ] Браян Остін Грін із синами Фото: Instagram brianaustingreen

Зараз він зустрічається із Шарною Берджесс, зіркою шоу "Танці із зірками". Пара познайомилася в кав'ярні, і вже через кілька побачень вони почали жити разом.

"На нашому першому побаченні ми просто повністю втратили рахунок часу, і наступного разу сталося те саме. Це так відрізнялося від усього, що я відчував раніше", — розповідав Браян в інтерв'ю.

Про причини розлучення Фокс і Гріна ширилося безліч чуток. Журналісти вирішили, що в усьому провиною був новий бойфренд Меган — репер Machine Gun Kelly, з яким вона почала стосунки відразу після розриву з Браяном. Однак ці чутки Фокс заперечила.

Раніше Меган і Браян зізнавалися, що дуже страждали від постійної уваги преси й орд папараці, які буквально брали в облогу їхній будинок.

[ + – ] Браян Остін Грін і Люк Перрі під час зйомок у "Беверлі-Гіллз" Фото: Instagram brianaustingreen

"Ми зневажаємо їх. Меган і я цінуємо наше приватне життя. І я не хочу думати про те, чи фотографує мене зараз хтось, особливо якщо поряд зі мною мої сини. Папараці фотографують нас, навіть коли я забираю дітей зі школи і це вже перебір", — розповідав Браян в інтерв'ю.

Нагадаємо, Machine Gun Kelly зробив пропозицію Меган, опустившись на одне коліно та подарувавши їй каблучку з діамантом і смарагдом.