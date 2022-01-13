Меган Фокс виходить заміж за свого бойфренда Machine Gun Kelly

Одна з найпопулярніших пар світу вирішила узаконити свої стосунки.

31-річний музикант Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, зробив пропозицію руки та серця за всіма правилами. Він опустився на одне коліно й одягнув на руку 35-річній Меган каблучку зі смарагдом і діамантами. Про це пише Daily Mail.

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Місце для заручин було обрано невипадково. Цей баньян — знакове для пари місце. "У липні 2020 року ми сиділи під цим деревом і просили чарівництва. Ми не звертали уваги на біль, з яким ми мали зіткнутися разом за такий короткий, божевільний проміжок часу. Не підозрювали про те, якої роботи та жертв вимагатимуть від нас стосунки. Ми були п'яними любов'ю, й ось через півтора роки, пройшовши разом через пекло, він попросив мене вийти за нього заміж, і так само, як у кожному житті до цього, і як у кожному житті, яке буде за цим, я сказала "так", — розповіла Меган, а потім зізналася, що вони з коханим випили кров одне одного.

[ + – ] Заручини Меган Фокс і Machine Gun Kelly

Меган показала обручку, дизайн якої Machine Gun Kelly розробляв з ювеліром Стівеном Вебстером.

"Я знаю, що традиційно дарують одну каблучку, але ми зі Стівеном вигадали такий дизайн, щоб було два камені. Смарагд — це камінь Меган, а діамант — мій. І вони поєднуються, як половинки серця. І символізують наше кохання", — розповів музикант.

[ + – ] Каблучка на заручини Меган Фокс

Нагадаємо, для Machine Gun Kelly це буде перший шлюб. Раніше він зустрічався з Еммою Кеннон, подругою дитинства. Пара має доньку Кейсі, яка народилася, коли музикантові було 18 років.

Меган уже була одружена. Раніше вона розлучилася із зіркою "Беверлі-Гіллз, 90210" Браяном Остіном Гріном. У пари троє синів. За чутками, Меган покинула першого чоловіка саме заради стосунків із новим бойфрендом.

Вона неодноразово говорила, що закохана та хоче народити від Machine Gun Kelly дітей.