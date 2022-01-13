Меган Фокс выходит замуж за своего бойфренда

Одна из самых популярных пар мира решила узаконить свои отношения

31-летний музыкант Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер, сделал предложение руки и сердца по всем правилам. Он опустился на одно колено и надел на руку 35-летней Меган кольцо с изумрудом и бриллиантами. Об этом пишет Daily Mail.

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Место для помолвки было выбрано неслучайно. Этот баньян – знаковое для пары место. "В июле 2020 года мы сидели под этим деревом и просили волшебства. Мы не обращали внимания на боль, с которой нам предстояло столкнуться вместе за такой короткий, безумный промежуток времени. Не подозревали о том, какой работы и жертв потребуют от нас отношения. Мы были опьяненными любовью. И вот полтора года спустя, пройдя вместе через ад, он попросил меня выйти за него замуж. И точно также, как в каждой жизни до этой, и как в каждой жизни, которая последует за ней, я сказал "да", — рассказала Меган, а потом призналась, что они с возлюбленным выпили кровь друг друга.

[ + – ] Помолвка Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган показала кольцо, дизайн которого Machine Gun Kelly разрабатывал с ювелиром Стивеном Вебстером.

"Я знаю, что традиционно дарят одно кольцо, но мы со Стивеном придумали такой дизайн, чтобы было два камня. Изумруд – это камень Меган, а бриллиант – мой. И они соединяются, как половинки сердца. И символизируют нашу любовь", — рассказал музыкант.

[ + – ] Помолвочное кольцо Меган Фокс

Напомним, для Machine Gun Kelly – это будет первый брак. Ранее он встречался с Эммой Кэннон, подругой детства. У пары есть дочь Кейси, которая родилась, когда музыканту было 18 лет.

Меган уже была замужем. Ранее она рассталась со звездой "Беверли-Хиллз, 90210" Брайаном Остином Грином. У пары трое сыновей. По слухам, Меган бросила первого мужа именно ради отношений с новым бойфрендом.

Она неоднократно говорила, что влюблена и хочет родить от Machine Gun Kelly детей.