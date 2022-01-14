Стало известно, что бывший муж Меган Фокс думает о ее помолвке

Звезда сериала "Беверли-хиллз", по словам друзей, счастлив за мать своих детей

Накануне актриса Меган Фокс обручилась со своим бойфрендом Machine Gun Kelly. А сегодня стало известно, что об этом думает бывший муж Меган – актер Брайан Остин Грин, звезда молодежного сериала "Беверли-Хиллз". Об этом пишет People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Источник, близкий к Брайану, рассказал, что он рад за Меган.

"Пока они оба воспитывают детей, он счастлив за нее. Тем более, что у него есть девушка, которая ему очень нравится. Они с Меган давно расстались сейчас просто родители общих детей", — сказал инсайдер.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

У актеров трое общих сыновей: Ноа, Бодхи и Джорни, который родился в 2016 году, после того, как Меган сначала подала на развод, а потом отозвала заявление. Окончательно они с Брайаном разошлись только в 2020 году.

Также у Брайана есть сын Кассиус от актрисы Ванессы Марсил, с которой он вместе снимался с "Беверли-Хиллз".

[ + – ] Брайан Остин Грин и его новая девушка Шарна Берджесс Фото: Instagram brianaustingreen [ + – ] Брайан Остин Грин с сыновьями Фото: Instagram brianaustingreen

Сейчас он встречается с Шарной Берджесс, звездой шоу "Танцы со звездами". Пара познакомилась в кофейне и уже спустя несколько свиданий они стали жить вместе.

"На нашем первом свидании мы просто полностью потеряли счет времени, и в следующий раз произошло то же самое. Это так отличалось от всего, что я испытывал раньше", — рассказывал Брайан в интервью.

О причинах развода Фокс и Грина ходило множество слухов. Журналисты решили, что всему виной был новый бойфренд Меган — рэпер Machine Gun Kelly, с которым она начала отношения сразу после разрыва с Брайаном. Однако эти слухи Фокс опровергла.

Ранее Меган и Брайан признавались, что очень страдали от постоянного внимания прессы и орд папарацци, которые буквально осаждали их дом.

[ + – ] Брайан Остин Грин и Люк Перри во время съемок в "Беверли-Хиллз" Фото: Instagram brianaustingreen

"Мы презираем их. Меган и я ценим нашу частную жизнь. И я не хочу думать о том, фотографирует ли меня сейчас кто-нибудь, особенно если рядом со мной мой сыновья. Папарацци фотографируют нас, даже когда я забираю детей из школы и это уже перебор", — рассказывал Брайан в интервью.

Напомним, Machine Gun Kelly сделал предложение Меган, опустившись на одно колено и подарив ей кольцо с бриллиантом и изумрудом.