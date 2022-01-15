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Тренды маникюра 2022. Идеальный дизайн ногтей для обручального кольца, как у Меган Фокс

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Фото: Скриншот | Идеальный металлический френч Меган Фокс и ее идеальное обручальное кольцо

Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly обручились и маникюр, как у актрисы уже утвердился в трендах

Внезапное, хоть и ожидаемое обручение Меган Фокс и ее бойфренда, музыканта Колсона Бейкера (сценическое имя MGK) стало сенсацией этой недели.

Ведь оно прошло по всем романтичным правилам. MGK встал на одно колено в знаковом для пары месте – под баньяновым деревом, где они влюбились друг в друга полтора года назад. И музыкант явно подготовился – вокруг горели свечи, создавая уютную атмосферу. А потом он надел на руку возлюбленной идеальное кольцо.

Меган и Колсон увлекаются духовными практиками, а потому кольцо из белого золота включало в себя их камни – бриллиант и изумруд.

Металлический френч Меган Фокс и ее идеальное обручальное кольцо

И, надо сказать, оно идеально подходило к маникюру актрисы – с серебристой окантовкой, что заставляет подумать о том, что Меган что-то подозревала и тоже подготовилась. Теперь ее жених запостил видео с кольцом, так что маникюр можно рассмотреть во всех подробностях. Надо отметить, что сам музыкант тоже знает толк в моде: маникюр Колсона тоже в трендах. Серебристый металлик – один из самых популярных оттенков для маникюра с прошлого года. Фокус собрал лучшие идеи для металлического френча – самого модного тренда этой зимы.

Классическим френчем сейчас мало кого удивишь, как цветной окантовкой. А вот металлический френч, как у Меган Фокс, подойдет и для романтического обручения, и просто так, даже если вы не планируете настолько радикальных перемен в своей жизни. Ведь любоваться им можно бесконечно.

Самые модные нейл-стилисты уже продемонстрировали свое видение маникюра Фокс. И здесь прослеживается несколько тенденций.

Выбрать стоит между металлик-окантовкой классического вида – золотой, или серебряной. Или же имитировать капли расплавленного металла.

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металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона

А если хочется больше блеска – можно просто покрыть ногти на кончиках блестками, рассыпав их в произвольном порядке.

металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона
металлический френч, маникюр, модный маникюр, металлик, тренд сезона

Футуристический дизайн продолжает тенденцию, начатую в прошлом году после Недель моды: больше сияния и блеска. Стилисты рекомендуют не ограничивать себя в желании сверкать.