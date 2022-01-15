Тренды маникюра 2022. Идеальный дизайн ногтей для обручального кольца, как у Меган Фокс

Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly обручились и маникюр, как у актрисы уже утвердился в трендах

Внезапное, хоть и ожидаемое обручение Меган Фокс и ее бойфренда, музыканта Колсона Бейкера (сценическое имя MGK) стало сенсацией этой недели.

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Ведь оно прошло по всем романтичным правилам. MGK встал на одно колено в знаковом для пары месте – под баньяновым деревом, где они влюбились друг в друга полтора года назад. И музыкант явно подготовился – вокруг горели свечи, создавая уютную атмосферу. А потом он надел на руку возлюбленной идеальное кольцо.

Меган и Колсон увлекаются духовными практиками, а потому кольцо из белого золота включало в себя их камни – бриллиант и изумруд.

[ + – ] Металлический френч Меган Фокс и ее идеальное обручальное кольцо

И, надо сказать, оно идеально подходило к маникюру актрисы – с серебристой окантовкой, что заставляет подумать о том, что Меган что-то подозревала и тоже подготовилась. Теперь ее жених запостил видео с кольцом, так что маникюр можно рассмотреть во всех подробностях. Надо отметить, что сам музыкант тоже знает толк в моде: маникюр Колсона тоже в трендах. Серебристый металлик – один из самых популярных оттенков для маникюра с прошлого года. Фокус собрал лучшие идеи для металлического френча – самого модного тренда этой зимы.

Классическим френчем сейчас мало кого удивишь, как цветной окантовкой. А вот металлический френч, как у Меган Фокс, подойдет и для романтического обручения, и просто так, даже если вы не планируете настолько радикальных перемен в своей жизни. Ведь любоваться им можно бесконечно.

Самые модные нейл-стилисты уже продемонстрировали свое видение маникюра Фокс. И здесь прослеживается несколько тенденций.

Выбрать стоит между металлик-окантовкой классического вида – золотой, или серебряной. Или же имитировать капли расплавленного металла.

А если хочется больше блеска – можно просто покрыть ногти на кончиках блестками, рассыпав их в произвольном порядке.

Футуристический дизайн продолжает тенденцию, начатую в прошлом году после Недель моды: больше сияния и блеска. Стилисты рекомендуют не ограничивать себя в желании сверкать.