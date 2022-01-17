Меган Фокс показала дерзкий образ на показе Dolce & Gabbana, где появилась в компании жениха

Machine Gun Kelly открывал и закрывал показ, а также отдал пиджак в стразах, свой возлюбленной, сидевшей в первом ряду

В Милане прошел показ мужской коллекции Dolce &Gabbana сезона осень-зима 2022−2023 и почетными гостями на нем были теперь уже жених и невеста Меган Фокс и Колсон Бейкер. Об этом пишет Page Six.

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Меган и ее жених уже давно в списках самых популярных персон, и главных образом из-за своих эффектных парных выходов в свет. И показ Dolce & Gabbana исключением не стал.

Во время показа музыкант несколько раз менял костюмы. Сначала он появился в наряде, усыпанном жемчугом, стал за диджейский пульт и исполнил несколько композиций, потом переоделся в костюм, расшитый узорчатыми пайетками, а закрыл показ в эффектном рокерском наряде, который был сплошь покрыт стразами.

[ + – ] Показ Dolce & Gabbana

Во время выхода 31-летний Machine Gun Kelly снял пиджак, открыв гольф с имитацией татуировки, и отдал его 35-летней звезде "Трансформеров", сидевшей в первом ряду.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бейкер на показе Dolce & Gabbana Фото: Скриншот

Фокс поддержала жениха. И выбрала наряд, который отлично смотрелся с костюмом Колсона. Для светского выхода Меган надела кружевное боди, кожаные брюки со шнуровкой и дополнила образ поясом и колье с кристаллами, а также сумочкой цвета металлик от Dolce&Gabbana.

[ + – ] Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Напомним, пара обручила под баньяном и Machine Gun Kelly надел на палец Меган кольцо с изумрудом и бриллиантом, дизайн которого разработал он сам.

Маникюр Меган, металлический френч, идеально подходящий к ее новому кольцу, уже стал модной сенсацией.

А также стало известно, что ее бывший муж, Брайан Остин Грин думает о помолвке бывшей жены. Оказалось, что он уже сам давно встречается со звездой "Танцев со звездами" и с Меган его связывает только забота о детях.