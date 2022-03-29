Стало відомо, яке весілля буде в Меган Фокс та Колсона Бейкера

Планується захід, далекий від усталених традицій весільної церемонії.

Весілля акторки Меган Фокс та співака Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) одна з найочікуваніших подій у світі шоубізу. Про деталі майбутнього торжества повідомляє видання Hola.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

31-річний музикант Колсон Бейкер зробив пропозицію своїй коханій ще на початку 2022 року, подарувавши їй розкішну каблучку зі смарагдом та діамантом. Тому наразі зіркова пара активно готується до офіційного укладення свого союзу.

[ + – ] За чутками, саме через Колсона Меган Фокс пішла від свого колишнього чоловіка

Інсайдер, близький до пари, зазначив, що весілля швидше за все відбудеться у 2023 році, оскільки до нього треба ретельно підготуватися. А самі молодята бажають доволі екстравагантну церемонію в готичному стилі. Може бути, що весільна сукня на 35-річній акторці буде чорного кольору, що повністю суперечить усталеним традиціям. А серед весільних інсталяцій наречений хоче бачити "криваві ріки".

[ + – ] Колсон Бейкер зробив пропозицію Меган Фокс під особливим для них баньяном

Також особлива увага буде зосереджена на дітях пари. Нагадаємо, що в Колсона є донька Кейсі від союзу з Еммою Кеннон. А Меган Фокс багатодітна мама, оскільки від шлюбу з актором Браяном Остіном Гріном у неї є троє синів. Проте, яку саме роль виконають діти в день церемонії, наразі невідомо.

Нагадаємо, Колсон Бейкер раніше був закоханий у Кендалл Дженнер, коли відомій моделі було всього 17 років. Про це стало відомо з ролика в мережі 2013 року, у якому музикант зізнався, що не готовий чекати, поки Кендалл виповниться 18 років.

Також Фокус писав про критику в мережі нової пластики губ 35-річної Меган Фокс. Її прихильники вирішили, що чергове косметологічне втручання було зайвим.