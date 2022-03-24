Наречений Меган Фокс раніше був закоханий у Кендалл Дженнер

Моделі на той момент було всього 17 років.

Майбутній чоловік акторки Меган Фокс, 31-річний музикант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) у свої 23 роки був закоханий в американську фотомодель Кендалл Дженнер. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

В одному з роликів Колсона Бейкера 2013 року він розповідає, що закоханий у Кендалл Дженнер, якій на той момент було 17 років, проте він не готовий чекати, коли їй виповниться 18, тобто настане повноліття. Як відомо, на момент закоханості музиканту було 23 роки.

[ + – ] Колсон Бейкер про свою закоханість у Кендалл Дженнер

Бейкер виправдовувався, пояснюючи, що раніше відомі рок-зірки зустрічалися з неповнолітніми дівчатами.

"Роберт Плант, який був одним із найвидатніших солістів усіх часів, Led Zeplin, зустрічався з дівчиною, якій було 14 років, Ексл Роуз, один із найбільших поганців, які коли-небудь існували, зустрічався з дівчиною, якій було 16", — зазначав наречений Меган Фокс у відео.

[ + – ] Кендалл Дженнер наразі 26 років. Вона зустрічається з Девіном Букером Фото: Instagram/Kendall

Нагадаємо, Меган Фокс та Колсон Бейкер планують одружитися найближчим часом. Співак зробив своїй коханій пропозицію на початку 2022 року. Меган Фокс планує народити від Бейкера дітей, проте співачка вже має трьох синів від першого шлюбу з актором Браяном Остіном Гріном.

Також Фокус писав про критику в мережі нових губ Меган Фокс. Користувачі вирішили, що знаменитість перегнула палку з використанням пластики на своєму обличчі.