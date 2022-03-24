Жених Меган Фокс раньше был влюблен в Кендалл Дженнер
Модели в тот момент было всего 17 лет.
Будущий муж актрисы Меган Фокс, 31-летний музыкант Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) в свои 23 года был влюблен в американскую фотомодель Кендалл Дженнер. Об этом пишет Daily Mail.
В одном из роликов Колсона Бэйкера 2013 года он рассказывает, что влюблен в Кендалл Дженнер, которой на тот момент было 17 лет, однако он не готов ждать, когда ей исполнится 18, то есть наступит совершеннолетие. Как известно, на момент влюбленности музыканту было 23 года.
Бэйкер оправдывался, объясняя, что известные рок-звезды встречались с несовершеннолетними девушками.
"Роберт Плант, который был одним из самых выдающихся солистов всех времен, Led Zeplin, встречался с девушкой, которой было 14 лет, Эксл Роуз, один из величайших когда-либо существовавших плохих парней, встречался с девушкой, которой было 16", — отмечал жених Меган Фокс в видео.
Напомним, Меган Фокс и Колсон Бэйкер планируют пожениться в ближайшее время. Певец сделал своей возлюбленной предложение в начале 2022 года. Меган Фокс планирует родить от Бэйкера детей, однако у певицы уже трое сыновей от первого брака с актером Брайаном Остином Грином.
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