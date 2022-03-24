Жених Меган Фокс раньше был влюблен в Кендалл Дженнер

Модели в тот момент было всего 17 лет.

Будущий муж актрисы Меган Фокс, 31-летний музыкант Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) в свои 23 года был влюблен в американскую фотомодель Кендалл Дженнер. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В одном из роликов Колсона Бэйкера 2013 года он рассказывает, что влюблен в Кендалл Дженнер, которой на тот момент было 17 лет, однако он не готов ждать, когда ей исполнится 18, то есть наступит совершеннолетие. Как известно, на момент влюбленности музыканту было 23 года.

[ + – ] Колсон Бэйкер о своей влюбленности в Кендалл Дженнер

Бэйкер оправдывался, объясняя, что известные рок-звезды встречались с несовершеннолетними девушками.

"Роберт Плант, который был одним из самых выдающихся солистов всех времен, Led Zeplin, встречался с девушкой, которой было 14 лет, Эксл Роуз, один из величайших когда-либо существовавших плохих парней, встречался с девушкой, которой было 16", — отмечал жених Меган Фокс в видео.

[ + – ] Кендалл Дженнер сейчас 26 лет. Она встречается с Дэвином Букером Фото: Instagram/Kendall

Напомним, Меган Фокс и Колсон Бэйкер планируют пожениться в ближайшее время. Певец сделал своей возлюбленной предложение в начале 2022 года. Меган Фокс планирует родить от Бэйкера детей, однако у певицы уже трое сыновей от первого брака с актером Брайаном Остином Грином.

Также Фокус писал о критике в Сети новых губ Меган Фокс. Пользователи решили, что знаменитость перегнула палку с использованием пластики на своем лице.