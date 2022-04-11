Гвинет Пэлтроу продемонстрировала подтянутую фигуру (фото)
Знаменитость давно ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.
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49-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу продемонстрировала подтянутую фигуру в топе и джинсовой макси-юбке. Знаменитость снялась для новой коллекции своего wellness-бренда Goop.
Свой образ актриса дополнила массивными аксессуарами – кулоном на шее и серебряным браслетом.
Отметим, что сначала Goop задумывался как сайт о здоровом питании, однако впоследствии из него выросла целая wellness-империя. Сейчас Goop – это собственный журнал, линия одежды, подкасты, штаб-квартира в Лос-Анджелесе и многое другое.
Также актриса позировала в шортах, футболках и свитере. На всех кадрах волосы Гвинет распущены, а на лице легкий макияж.
Локациями съемки, в частности, стали пляж и бассейн.
Напомним, бренд Гвинет Пэлтроу запустил линейку свеч "в защиту вагины". Часть средств с продажи свечей была направлена в Американский союз по защите гражданских свобод.
Также Фокус писал о роскошном особняке Гвинет Пэлтроу в Монтесито. Он расположен по соседству с домом Меган Маркл и принца Гарри.