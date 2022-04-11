Гвінет Пелтроу продемонструвала підтягнуту фігуру (фото)

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49-річна американська акторка Гвінет Пелтроу продемонструвала підтягнуту фігуру у топі та джинсовій максі-спідниці. Знаменитість знялася для нової колекції свого wellness-бренду Goop.

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Свій образ акторка доповнила масивними аксесуарами — кулоном на шиї та срібним браслетом.

[ + – ] Гвінет Пелтроу позує для нової колекції свого бренду Goop

Зазначимо, що спочатку Goop задумувався як сайт про здорове харчування, проте згодом з нього виросла ціла wellness-імперія. Наразі Goop — це власний журнал, лінія одягу, подкасти, штаб-квартира в Лос-Анджелесі та багато чого іншого.

Також акторка позувала в шортах, футболках та светрі. На усіх кадрах волосся Гвінет розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

Локаціями зйомки зокрема стали пляж та басейн.

[ + – ] Гвінет Пелтроу знялася у фотосесії для рекламного кампейну свого бренду

Нагадаємо, бренд Гвінет Пелтроу запустив лінійку свічок "на захист вагіни". Частину коштів за продаж свічок було направлено до Американського союзу із захисту громадянських свобод.

Також Фокус писав про розкішний маєток Гвінет Пелтроу в Монтесіто. Він розташований по сусідству з будинком Меган Маркл та принца Гаррі.