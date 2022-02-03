Гвинет Пэлтроу показала свой шикарный дом по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри

Актриса обставила свой дом в минималистичном стиле и сделала ставку на естественный свет

49-летняя актриса Гвинет Пэлтроу пустила журналистов в свой шикарный дом в Монтесито, Калифорния, расположенный по соседству с поместьями таких звезд, как Опра Уинфри, Меган Маркл и принц Гарри. Об этом пишет Architectural Digest.

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Гвинет и ее муж, продюсер Брэд Фэлчак купили дом в Монтесито за 5 миллионов долларов в 2017 году. И с той поры актриса перестроила его полностью. Она призналась, что дизайном занималась она сама и ее подруга, дизайнер интерьеров Бригитта Романек.

А вдохновлялась она Лондоном, в котором жила, когда была замужем за Крисом Мартином из Coldplay.

Так что дом напоминает скорей имение из английской деревни, нежели калифорнийский особняк. К слову, соседями Гвинет в Монтесито являются принц Гарри и Меган Маркл, Опра Уинфри и Эллен ДеДженерес.

В доме Гвинет внимание привлекает шикарная гостиная-столова с расписными стенами, огромная кухня, где она говорит для своих детей "спагетти с лимонным пармезаном и соусом маринара", а также собственный спа-центр, в котором имеется душевая система стоимостью в 30 тысяч долларов.

[ + – ] Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак Фото: Architectural Digest

При его создании актриса вдохновлялась модным парижским спа-салоном под названием Bain de la Marais.

А на кухне имеется даже мраморная барная стойка, которой, признается Гвинет, она пользуется не слишком часто.

"В этом году я мало пью – только безалкогольные коктейли и газированную воду, но, когда-нибудь придет время, когда я чаще буду ее использовать", — призналась актриса.

[ + – ] Экскурсия по дому Гвинет Пэлтроу

Она призналась, что всегда хотела жить в Монтесито, с того момента, как училась два семестра в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, прежде чем бросила учебу, чтобы продолжить карьеру актрисы.

"Меня всегда тянуло к Санта-Барбаре. Даже когда я жила в Лондоне, мы возили сюда детей на каникулы. Это был обязательный пункт назначения во время каждого нашего побега в США", — во время из одних таких "побегов" Гвинет и приобрела дом. Совершенно случайно – он был в ужасном состоянии, но она увидела в нем потенциал.

Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest Фото: Architectural Digest

Напомним, Гвинет Пэлтроу известна не только своей актерской карьерой, но и своим оздоровительным брендом Goop, который, по слухам, принес ей состояние в 150 миллионов долларов.

Однако, некоторые советы были признаны антинаучными. Так, актриса рекомендовала избавляться от глистов с помощью козьего молока, и отказаться Wi-Fi, чтобы не заболеть раком. В итоге ее журнал закрыли.

Сейчас Гвинет выпускает свечи с оригинальными названиями. Так, ее последняя свеча называлась "Руки прочь от моей вагины", и продает вибраторы и БДСМ-атрибутику.